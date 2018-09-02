Россия, США и несколько других стран блокируют переговоры о запрещении боевых роботов - СМИ

Армии и производители оружия по всему миру тестируют роботов-убийц, которые вскоре могут превзойти существующие военные технологии.

Соединенные Штаты и Россия были среди небольшого числа стран, которые заблокировали в ООН продвижение переговоров о запрете боевых роботов.

Об этом пишет Европравда со ссылкой на Politico.

В течение недели встреч в Женеве, которые закончились в ночь на субботу, группа конвенции Организации Объединенных Наций о видах обычного оружия обсуждала, стоит ли инициировать переговоры о полностью автономном оружии, работающем на искусственном интеллекте, на официальном уровне, что может привести к договору о запрещении такого оружия.

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Мэри Уерхем, координатор кампании по остановке роботов-убийц, заявила, что Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия являются основными странами, которые выступают против обсуждения запрета.

Армии и производители оружия по всему миру тестируют роботов-убийц, которые вскоре могут превзойти существующие военные технологии всего за небольшую часть нынешней стоимости.

В конце 2013 года Организация Объединенных Наций включила эту тему в свою повестку дня, но с тех пор мало что сдвинулось. Она даже не смогла согласовать определение полностью автономного смертоносного оружия.

В то же время, говорят эксперты, позиции за столом переговоров усложняются. Представители стран намерены снова встретиться в ноябре в Женеве.

Ранее УНИАН сообщал, что Москва выступает против запрета полностью автономных боевых систем, а российские военные активно адаптируют технологии искусственного интеллекта для своих целей.