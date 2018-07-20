NASA поселит людей на Луне в ближайшие годы

У частных компаний тоже есть амбиции разместить на поверхности естественного спутника Земли свои станции.

Аэрокосмическое агентство США NASA собирается в ближайшие восемь лет разместить на Луне небольшую станцию постоянного базирования, на которой будут находиться астронавты.

Такая станция с регулярными пилотированными миссиями на поверхности естественного спутника Земли стала возможной, поскольку частные компании начали активно конкурировать в сфере доставки различных материалов в космос, пишет Daily Star.

«То, что произошло с коммерческой индустрией космических запусков, произойдет и с коммерческой индустрией на Луне», - убежден исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

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Его компания была основана в 2010 году с целью начать поиск и добычу полезных ископаемых на спутнике нашей планеты. Она работает над снижением стоимости автоматизированной миссии на Луне, однако, по мнению Ричардса, в ближайшие годы люди смогут оставаться на лунной поверхности на некоторое время.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп в 2017 году распорядился отправить астронавтов на Луну, чего его страна не делала с 1972 года, когда была запущена миссия «Аполлона 17». Поэтому NASA теперь сотрудничает с компаниями, такими как Moon Express, чтобы воплотить намерение отправить на спутник автоматизированные научные инструменты уже в 2019 году. Создать же станцию для астронавтов на Луне агентство не сможет без поставок всего необходимого с помощью миссий, которые будут приземляться. Для этого нужно сотрудничество с частными подрядчиками или другими странами. Однако, компании, такие как Space X Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, могут помочь NASA.

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Кроме того, недавнее открытие воды на Луне значительно облегчает обеспечение лунной станции. В мае Безос заявлял о намерении разместить на спутнике станцию с помощью NASA или без нее. На прошлой неделе Израиль объявил о намерении отправить миссию на Луну с помощью Space X и ракеты Falcon 9.