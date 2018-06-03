SpaceX отложила первый туристический полет вокруг Луны

SpaceX прогнозирует 40-процентный спад количества запусков в следующем году.

SpaceX сообщила, что не сможет в этом году отправить туристов в космический полет вокруг Луны, как это планировалось ранее.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Джеймса Глисона, передает РБК.

Новый график полета компанией не анонсировался, но WSJ пишет, что запуск будет отложен до как минимум середины 2019 года.​ "SpaceX все еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес многих клиентов [к таким полетам] только растет", - приводит WSJ слова Глисона.

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Параллельно с этим SpaceX прогнозирует 40-процентный спад количества запусков в следующем году с 28, которые компания собирается осуществить в этом, 2018 году. В первую очередь это связано с недостатком контрактов на запуск больших коммерческих спутников.

​В том числе по этой причине SpaceX может столкнуться с нехваткой спроса на новейшую разработку компании - Falcon Heavy. "Люди не относятся к ней достаточно серьезно, чтобы понять как ее использовать", - говорил директор подразделения двигателестроения компании Томас Мюллер в кулуарах космической конференции в Лос-Анджелесе, пишет WSJ. На вопросы издания он отвечать не стал. Чиновники из космической отрасли и конкуренты SpaceX считают, что последняя модификация Falcon 9, которая увеличила мощность ракеты, способна удовлетворить большинство из существующих заказов на спутники, отмечает газета.

В феврале 2017 года основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что два человека уже заплатили за полет на корабле Dragon вокруг Луны. В недельное путешествие они должны были отправить на Falcone Heavy. Компания при этом не раскрывала имена своих первых космических туристов.​ Задержка полета может быть связана и с тем, что SpaceX еще ни разу не проводила пилотируемые полеты на Dragon. Корабль с экипажем на борту должен был провести первый полет в этом году, но в конгрессе США рассчитывают, что после получения всех разрешений первый пилотируемый полет Dragon состоится только в 2019 году.