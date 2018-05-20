«Охотник за планетами» NASA сделал первый снимок с орбиты

Телескоп начнет вести научную съемку в середине июня, после выхода на запланированную орбиту и завершения калибровки камер.

Новый космический телескоп TESS, предназначенный для поиска потенциально пригодных для жизни планет, вышел на рабочую орбиту и сделал первый тестовый снимок.

Об этом сообщается на сайте американского космического агентства NASA. На снимке созвездия Центавра, как отмечается, запечатлено более 200 тысяч звезд.

Сообщается также, что 30 мая TESS предстоит еще одна коррекция курса, чтобы выйти на научную околоземную орбиту, которая позволит аппарату охватить своими камерами максимальную площадь наблюдаемого неба.

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Ожидается, что телескоп начнет научную съемку в середине июня, после выхода на запланированную орбиту и завершения калибровки камер.

Напомним, орбитальный телескоп TESS был запущен в космос ракетой компании SpaceX 19 апреля.

В задачу аппарата TESS входит исследование 200 тыс. звезд с целью поиска возле них планет, в том числе, земного типа. Двигаясь по высокоэллиптической орбите, он будет «сканировать» космос около двух лет, передавая информацию раз в 13 дней во время максимального приближения к Земле.

Прибор будет фиксировать периодические затемнения перед звездами, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других объектов. В NASA отмечают, что площадь покрытия телескопа у TESS в 35 раз больше, чем у «Кеплера».