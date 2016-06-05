Частная американская компания начала строить завод по выпуску ракет

В настоящее время начаты работы по зачистке земли на территории Космического центра Кеннеди в штате Флорида (США), где и планируется развертывание производства ракет Blue Origin, передает Lenta.ru. Площадь стройки превышает 44 тыс. кв. м. Закончить работы планируется в конце 2017 года или в начале 2018 года. Первый пуск новой ракеты запланирован на 2020 год.

Читайте такжеВ США успешно испытали первый в мире многоразовый ракетоноситель (фото)На заводе, как ожидается, будет работать около 300 человек со средней зарплатой $89 тыс. в год. Объем инвестиций Blue Origin в инфраструктуру завода и космодрома составит $200 млн.

Компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса три раза успешно запустила и вернула на землю одну и ту же многоразовую ракету New Shepard и одноименную капсулу. Аппараты служат для суборбитальных полетов и призваны удешевить туристические старты в космос. Система New Shepard предназначена для транспортировки 6 человек на высоту более 100 км. Первое тестирование ракеты и капсулы состоялось в апреле 2015 года.