Звездопад на заказ: в Японии решили запустить спутник с искусственными звездами (видео)

Яркость искусственных звезд будет в 70 раз больше, чем у метеоритов.

Японские ученые планируют вывести на орбиту Земли особый спутник. Исследователи строят систему, которая будет осуществлять контролируемый запуск искусственных звезд. Она будет «заряжена» 400 разноцветными «звездами». Во время сгорания в атмосфере они создадут эффект реального звездопада.

Спутник будет запущен на специальную орбиту и будет пролетать над большинством крупных городов планеты. Яркость искусственных звезд будет в 70 раз больше, чем у метеоритов.

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Запуск спутника ориентировочно запланирован на 2020 год. Однако японскую технологию раскритиковали некоторые астрономы. Они считают, что искусственные звезды могут потерять управление и навредить спутникам вокруг Земли. А яркое освещение «звезд» помешает наблюдению за реальным звездным небом.