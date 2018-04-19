Звездопад на заказ: в Японии решили запустить спутник с искусственными звездами (видео)

14:13, 19 апреля 2018
Наука и IT
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Спутник будет запущен на специальную орбиту и будет пролетать над большинством крупных городов планеты. Яркость искусственных звезд будет в 70 раз больше, чем у метеоритов.

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Запуск спутника ориентировочно запланирован на 2020 год. Однако японскую технологию раскритиковали некоторые астрономы. Они считают, что искусственные звезды могут потерять управление и навредить спутникам вокруг Земли. А яркое освещение «звезд» помешает наблюдению за реальным звездным небом.

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