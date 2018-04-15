Ученые есть, денег нет: Киев присоединился к всемирному Маршу за науку (фото, видео)

Организаторы этого шествия убеждены, что именно ученые смогут спасти мир, если о них не будут забывать власть и общественность.

В субботу, 14 апреля, в Киеве состоялся Марш за науку. В акции приняли участие триста человек с целью привлечь внимание к проблемам, связанным с развитием науки в Украине, а также популяризировать стремление к знаниям.

Биологи, физики и генетики в своих выступлениях говорили о том, что наука - это интересно, но не прибыльно. Для проведения исследований в различных сферах украинские ученые вынуждены сами искать иностранных инвесторов. Те, кто отчаялся - ищут лучшую судьбу за рубежом.

Участники марша в Киеве, в частности, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, прошли от парка Шевченко до Майдана Независимости. Организаторы этого шествия убеждены, что именно ученые смогут спасти мир, если о них не будут забывать власть и общественность.

Марш за науку - международная публичная акция в защиту научных ценностей, за влияние научных исследований на принятие политических решений и против псевдонауки. В 2017 году к акции присоединились более 600 городов во всем мире. Идея Марша появилась в январе 2017 года во время дискуссии на платформе Reddit в противовес заявлениям Дональда Трампа об отсутствии глобального потепления и отрицания членами его администрации других научных фактов.

Как сообщал УНИАН, в этот же день тысячи школьников показали в Киеве своих роботов.