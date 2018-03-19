Найдена последняя научная статья Стивена Хокинга

11:05, 19 марта 2018
Наука и IT
185
Хокинг перед полетом в невесомость 25 апреля 2007 года / REUTERS/Charles W Luzier/File Photo

Читайте такжеУмер знаменитый физик Стивен Хокинг

Статья была выложена в архив электронных препринтов, и в последний раз правки в нее были внесены 4 марта, за 10 дней до смерти ученого.

Статья под названием "A Smooth Exit from Eternal Inflation" написана в соавторстве с Томасом Хертогом из Левенского католического университета, и, по данным Sunday Times, будет опубликована после рецензирования в одном из "ведущих журналов".

Работа закладывает теоретическую основу и математический аппарат, который может быть использован в будущем для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных. Это может быть сделано путем отправки новой космической миссии, которая будет искать определенные характеристики микроволнового излучения в космосе.

По словам Хертога, работа призвана "превратить идею мультиверса в проверяемую научную конструкцию". По словам соавтора, он лично встречался с Хокингом для обсуждения последнего варианта статьи. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Стивен Хокинг