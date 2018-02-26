Красное вино помогает предотвратить кариес и болезни десен - биологи

Микробиом полости рта насчитывает более 700 видов организмов. Бóльшая их часть обитает в пленке, покрывающей зубы и мягкие ткани ротовой полости.

Испанские биологи показали, что полифенолы, которые содержатся в красном вине, препятствуют попаданию на ткани ротовой полости бактерий, вызывающих кариес, периодонтит (воспаление корня зуба и окружающих его тканей) и гингивит (воспаление десен).

Полифенолы действуют как сами по себе, так и «в содружестве» с бактериями-пробиотиками Streptococcus dentisani, сообщается в Journal of agricultural and food chemistry, передает N+1.

Микробиом полости рта насчитывает более 700 видов организмов. Бóльшая их часть обитает в пленке, покрывающей зубы и мягкие ткани ротовой полости. При развитии патологий первичные колонизаторы (обычно стрептококки) сначала оседают на поверхности тканей, образуя монослой, а потом к нему мигрируют остальные микроорганизмы. Различные факторы (индивидуальная восприимчивость человека, плохая гигиена, диета) могут повлиять на изменение состава орального микробиома и вызвать размножение патогенных бактерий. Среди них - Streptococcus mutans, один из основных виновников возникновения кариеса, Fusobacterium nucleatumи Porphyromonas gingivalis, играющие важную роль в возникновении гингивита и периодонтита, соответственно.

Читайте такжеФруктовые напитки разрушают зубную эмаль - ученыеВ своей предыдущей работе авторы исследования под руководством Виктории Морено-Аррибас из Института исследований продуктов питания в Мадриде показали, что полифенолы, содержащиеся в красном вине, благотворно влияют на состав оральной микробиоты и помогают предотвратить кариес и болезни периодонта. Однако механизм действия полифенолов на патогенные микроорганизмы оставался до конца не изучен.

В новой статье испанские биологи исследовали влияние полифенолов на образование бактериальных пленок на фибробластах (клетках соединительной ткани) десен. В качестве модельной системы ученые использовали культуру фибробластов десен, к которой добавляли один из патогенов - S. mutans, F.nucleatum или P. gingivalis. Бактериальные и человеческие клетки исследователи обрабатывали экстрактом красного вина или виноградных косточек, а также содержащимися в вине полифенолами - кофейной и р-кумаровой кислотами. Кроме того, авторы работы проверили совокупное влияние на патогенные микроорганизмы полифенолов и пробиотиков Streptococcus dentisani. Эти бактерии были выделены из орального микробиома людей, которые не страдали кариесом; они вырабатывают белки, подавляющие жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов, в частности Streptococcus mutans.

Оказалось, что как чистые полифенолы, так и экстракты даже в небольших концентрациях (50 микрограммов в миллилитре) не позволяют бактериям оставаться на поверхности фибробластов и препятствуют образованию бактериальной пленки. Так, присутствие кофейной и р-кумаровой кислот уменьшало «прилипание» вызывающих кариес бактерий S.mutans к фибробластам на 20 и 40 процентов соответственно. Добавление пробиотика к полифенолам усиливало эффект и уменьшало адгезию патогена на 40-50 процентов. P. gingivalis в присутствии полифенолов прикреплялись к клеткам соединительной ткани десен на 30-50 процентов хуже, а F.nucleatum - более чем на 50 процентов. Такое же влияние на образование пленки P.gingivalis иF.nucleatum вызывали экстракты красного вина и виноградных косточек. А вот бактериям S.mutans экстракт красного вина не мешал скапливаться на поверхности фибробластов, а в большой концентрации даже увеличивал адгезию микроорганизмов.

В дальнейшем исследователи планируют смоделировать систему, состоящую из фибробластов и нескольких бактериальных культур, и изучить межбактериальное взаимодействие. А потом перейти к изучению патогенных бактерий орального микробиома in vivo, в живых организмах.