Красное вино полезно диабетикам – исследование

Умеренное потребление вина, особенно красного, диабетиками с урегулированным уровнем сахара способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли израильские ученые университета им. Бен-Гуриона. Об этом сообщает портал izrus.co.il.

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Целью исследования было выяснить влияние разных типов вина на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков.

Специалисты взяли под наблюдение 224 диабетика в возрасте 45-75 лет с урегулированным уровнем сахара. Их разделили на 3 группы. Участникам первой группы рекомендовали употреблять ежедневно 150 мл (бокал) красного вина, во второй группе выпивалось такое же количество белого, а в третьей – минеральной воды. Всем больным была назначена средиземноморская диета без ограничения калорий.

В течение 2 лет участников опыта регулярно обследовали, применяя УЗИ для проверки состояния артерий, а также мониторили артериальное давление, работу сердца и уровень сахара в крови.

В результате ученые пришли к выводу, что красное вино улучшало холестериновый и липидный состав крови, повышая, в том числе уровень полезного холестерина HDL, который обычно низок у диабетиков. Одновременно в обеих винных группах улучшилось качество сна.

Исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление вина, особенно красного, диабетиками с урегулированным уровнем сахара способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.