Сколько должно бродить вино из смородины и как правильно его приготовить - узнайте в материале УНИАН.

Вино из смородины - легкий алкогольный напиток с потрясающим ароматом, его могут сделать в домашних условиях даже те, кто раньше никогда не занимался подобными делами. УНИАН расскажет, как сделать вино из смородины без дрожжей.

Ранее мы говорили о том, как сделать домашнее вино из винограда красного и вино из яблок с дрожжами.

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Вино из смородины - пошаговый рецепт

черная смородина - 1 кг;

вода - 1.5 л;

сахар - 500 гр.

Смородину перебрать, удалить листья и мусор, но ни в коем случае ягоды не мыть. Измельчить их в блендере или мясорубке до состояния пюре. Переложить массу в стеклянную посуду, затем растворить в кипяченой воде сахар и залить сиропом ягоды так, чтобы содержимое не превышало 1\3 от объема емкости. Накрыть сосуд марлей или надеть перчатку, в одном из пальцев которой будет небольшое отверстие. Оставить заготовку в темном прохладном месте на 4 дня, за этот период один раз перемешав массу.

По истечение указанного времени отфильтровать от ягодной мезги, процедить через марлю, мезгу выбросить, а сусло слить в банку. Надеть перчатку на банку и, по желанию, добавить сахар. Поставить вино в темное прохладное место и настаивать 2-3 недели. Раз в неделю нужно проверять состояние напитка и по частям добавлять сахар.

Когда процесс брожения будет окончен, вино процедить через марлю и разлить по стеклянным бутылкам. Убрать их в темное прохладное место и выдерживать 2-3 месяца. За это время раз в месяц нужно процеживать вино от осадка.

Вино из смородины красной или белой - рецепт

смородина - 3 кг;

сахар - 2 кг;

вода - 5 л.

Вымыть ягоды от пыли, убрать мусор. Переложить смородину в стеклянную тару, засыпать сахаром и залить водой. Перемешать ингредиенты и надеть на бутылку медицинскую перчатку. Поставить емкость с вином в теплое место на 3 недели.

Попробовать вино, если кажется кислым - добавить сахар, перемешать, снова закрыть бутылку перчаткой и оставить еще на 3 недели. Процедить вино через марлю, сложенную в 2-3 слоя, промыть емкость из-под вина и перелить напиток обратно. Снова добавить сахар, надеть перчатку на бутылку и оставить вино бродить 2 недели.

По истечение этого времени поставить сосуд с вином на стул, снять перчатку, внутрь пустить мягкую трубочку (например, для капельницы), вниз поставить чистую банку и перелить вино через трубочку в нее. В начале можно втянуть немного воздуха через трубочку, чтобы вино текло быстрее. Когда напиток перельется, закрыть банку и хранить вино и темном прохладном месте.

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