Нужно ли добавлять воду в яблочное вино и по какому рецепту лучше готовить напиток - узнайте в материале УНИАН.

Вино - один из самых популярных алкогольных напитков для многих украинцев. Его легко можно приготовить дома, используя сезонные фрукты и ягоды, а также соблюдая технологию. УНИАН расскажет, как сделать быстрое вино из яблок с добавлением разных ингредиентов.

Ранее мы говорили о том, как сделать домашнее вино из белого винограда.

Вино из яблок с дрожжами и лимоном

яблоки - 1 кг;

сахар - 1.5 кг;

вода - 4.5 л;

корица - 1 ст.л;

дрожжи - 20 гр;

лимон - 2 шт.

Яблоки вымыть, нарезать мелкими дольками, залить кипятком и поставить под пресс. Выдерживать яблоки под прессом 4 дня, затем процедить, добавить лимонный сок, корицу и дрожжи. Поставить вино в темное прохладное место для брожения, когда этот процесс закончится, то перемешать массу и снова отстаивать 2-3 дня. Процедить, перелить в бочонок, выдерживать полгода, разлить по бутылкам и хранить в темном прохладном месте.

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Быстрое вино из яблок с корицей

яблоки - 1 кг;

сахар - 700 гр;

корица - 1 ст.л;

вода - 2 л.

Яблоки вымыть, нарезать дольками, выложить в кастрюлю. Добавить воду и корицу, поставить на огонь, варить до размягчения фруктов. Процедить через сито и оставить бродить. После этого добавить сахар, настаивать 2-3 дня и снова процедить. Разлить по бутылкам и хранить в темном прохладном месте.

Яблочное вино с медом - рецепт

натуральный яблочный сок - 3 л;

мед - 1 кг;

вода - 3 л;

винные дрожжи.

Яблочный сок вылить в кастрюлю, нагреть, не доводя до кипения. Мед нагреть на водяной бане, когда станет жидким - добавить к яблочному соку, перемешать и остудить до комнатной температуры. Всыпать дрожжи, согласно инструкции, закрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 7-8 суток. Процедить вино в другую емкость, оставить в прохладном месте на 1-2 месяца. Готовый напиток снять с осадка, разлить по банкам, убрать в прохладное темное место на неделю и потом дегустировать.

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