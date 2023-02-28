Как приготовить соус Цезарь, рецепт которого может спасти любой салат, знают даже не все опытные повара.

Соус к салату Цезарь может стать вызовом даже для опытной хозяйки. Однако в его приготовлении нет ничего невозможного. Если придерживаться всех инструкций, то можно будет забыть о покупных суррогатах. Качественный соус способен задать тон всему блюду.

Стоит отметить, что соус носит имя своего создателя - мексиканца итальянского происхождения Цезаря (Чезаре/Caesare) Кардини. Он так и не раскрыл ингредиенты своего кулинарного чуда. Шеф-повары потратили десятилетия, чтобы прийти к близкому варианту.

Ранее мы рассказывали, что приготовить с беконом на ужин и как делается салат Цезарь - рецепт от лучших рестораторов.

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Как сделать соус Цезарь - пошаговая инструкция

Для приготовления идеального соуса нам понадобятся:

яйца - 2 шт;

оливковое масло без запаха - 200 мл;

горчица - 1,5 ч. л;

чеснок - 2 зубчика;

сок лимона - 2 ст. л;

анчоусы - 6-7 шт;

соевый соус - 1 ст. л;

сыр пармезан - 20 г.

Яйца, масло и горчицу взбиваем погружным блендером до образования кремообразной субстанции. Именно на ее основе мы и будем "колдовать". Чеснок выдавливаем в чашу. Туда же отправляем сок лимона, анчоусы, соевый соус, а пармезан натираем на мелкой терке. Затем тщательно перебиваем все блендером. Хранить его можно только в холодильнике и не более двух суток. В идеале - делать его сразу перед приготовлением салата.

Что нужно знать, прежде чем готовить соус для салата Цезарь

Лимон, анчоусы и сыр должны быть хорошего качества, так как от них сильно зависит вкус итогового результата.

Чеснок нужно максимально измельчить. Вариант мелко нарезать его даже не рассматривается. Рекомендуем воспользоваться или "давилкой" с очень мелкой фракцией, или же натереть на самой мелкой терке. Это сложно, но необходимо.

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