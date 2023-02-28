Соус к салату Цезарь может стать вызовом даже для опытной хозяйки. Однако в его приготовлении нет ничего невозможного. Если придерживаться всех инструкций, то можно будет забыть о покупных суррогатах. Качественный соус способен задать тон всему блюду.
Стоит отметить, что соус носит имя своего создателя - мексиканца итальянского происхождения Цезаря (Чезаре/Caesare) Кардини. Он так и не раскрыл ингредиенты своего кулинарного чуда. Шеф-повары потратили десятилетия, чтобы прийти к близкому варианту.
Ранее мы рассказывали, что приготовить с беконом на ужин и как делается салат Цезарь - рецепт от лучших рестораторов.
Как сделать соус Цезарь - пошаговая инструкция
Для приготовления идеального соуса нам понадобятся:
- яйца - 2 шт;
- оливковое масло без запаха - 200 мл;
- горчица - 1,5 ч. л;
- чеснок - 2 зубчика;
- сок лимона - 2 ст. л;
- анчоусы - 6-7 шт;
- соевый соус - 1 ст. л;
- сыр пармезан - 20 г.
Яйца, масло и горчицу взбиваем погружным блендером до образования кремообразной субстанции. Именно на ее основе мы и будем "колдовать". Чеснок выдавливаем в чашу. Туда же отправляем сок лимона, анчоусы, соевый соус, а пармезан натираем на мелкой терке. Затем тщательно перебиваем все блендером. Хранить его можно только в холодильнике и не более двух суток. В идеале - делать его сразу перед приготовлением салата.
Что нужно знать, прежде чем готовить соус для салата Цезарь
Лимон, анчоусы и сыр должны быть хорошего качества, так как от них сильно зависит вкус итогового результата.
Чеснок нужно максимально измельчить. Вариант мелко нарезать его даже не рассматривается. Рекомендуем воспользоваться или "давилкой" с очень мелкой фракцией, или же натереть на самой мелкой терке. Это сложно, но необходимо.