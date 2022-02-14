Сытный "Цезарь" с беконом или теплый салат с картофелем - лучшие рецепты салатов в материале УНИАН.

Вкусный и полезный салат - отличный вариант для праздничного или повседневного ужина. Вы можете использовать сырокопченый или жареный бекон - в зависимости от личных предпочтений. УНИАН подскажет, как приготовить знаменитый немецкий картофельный салат с беконом или другие вариации блюда.

Ранее мы рассказывали, как сделать сыровяленое мясо.

Салат Цезарь с беконом и курицей

Салат ромэн - 150 г

Филе вареной куриной грудки - 200 г

Помидоры черри - 100 г

Пармезан - 30 г

Пшеничный хлеб - 100 г

Бекон - 3-4 ломтика

Чеснок - 1 зубчик

Оливковое масло

Свежемолотый черный перец

Соль

Для соуса:

Оливковое масло - 4 ст. л.

Домашний майонез - 150 г

Натуральный йогурт - 150 г

Каперсы - 20 г

Дижонская горчица - 20 г

Пармезан - 20 г

Анчоусы - 60 г

Оливки - 20 г

Сделать гренки: снять корку с хлеба, нарезать его кубиками 1х1 см. Смешать в емкости измельченный чеснок, 2 ст.л оливкового масла и 1 ст.л воды. Посолить, поперчить, выложить хлеб и обвалять его в смеси. Затем подсушить на разогретой сковороде 2-3 минуты.

Курицу нарезать ломтиками, помидоры напополам, салат вымыть, листья произвольно порвать, сыр натереть. Обжарить кусочки бекона на сковороде, смазанной оливковым маслом, 2-3 минуты с каждой стороны.

Читайте такжеКак приготовить плов со свининой, курицей или говядиной: 3 лучших рецепта

Все ингредиенты для соуса выложите в блендер и взбейте. Выложите в емкость листья салата, гренки и помидоры, добавьте соус. Далее - курицу и бекон. В конце посыпьте сыром.

Немецкий картофельный салат с беконом

Картофель - 5-6 шт.

Петрушка - пару веточек

Свежая зелень кресс-салата - небольшой пучок

Фиолетовый лук - 1 шт.

Бекон - 150 гр.

Маринованные огурцы - 2 шт.

Дижонская горчица - 2 ст. л

Оливковое масло - 1-2 ст. л

Соль - по вкусу.

Картофель тщательно вымыть, отварить в мундире в течение 20 минут, остудить, очистить и нарезать кубиками. Бекон нарезать полосками, а лук полукольцами. Зелень петрушки измельчить. Выложить на тарелку картофель, лук и петрушку, сверху - жареный бекон. Огурцы нарезать кольцами и выложить на салат. Последний штрих - побеги кресс-салата и дижонская горчица. Ингредиенты посолить и перед подачей перемешать.

Салат с беконом и сыром

Бекон сырокопченый - 150 г

Помидоры черри - 200 г

Салат листовой - 5-6 листьев

Сыр пармезан - 50 г

Батон обеденный - 100 г

Масло оливковое - 2 ст. л. + для заправки

Сок лимонный - 1 ст. л. + для заправки

Чеснок - 1-2 зубчика

Травы ароматные сушеные - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

В отдельной емкости смешать масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и травы. Хлеб порвать на кусочки, полить заправкой, запечь в духовке, разогретой до 180°C, в течение 10 минут.

Бекон обжарить на сухой сковороде, сыр натереть, помидоры разрезать пополам, а салат порвать на произвольные лепестки. В миску выложить листья салата, добавить помидоры, бекон и сухарики. Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком, посыпать сыром и перемешать.

Вас также могут заинтересовать новости: