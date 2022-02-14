Вкусный и полезный салат - отличный вариант для праздничного или повседневного ужина. Вы можете использовать сырокопченый или жареный бекон - в зависимости от личных предпочтений. УНИАН подскажет, как приготовить знаменитый немецкий картофельный салат с беконом или другие вариации блюда.
Ранее мы рассказывали, как сделать сыровяленое мясо.
Салат Цезарь с беконом и курицей
- Салат ромэн - 150 г
- Филе вареной куриной грудки - 200 г
- Помидоры черри - 100 г
- Пармезан - 30 г
- Пшеничный хлеб - 100 г
- Бекон - 3-4 ломтика
- Чеснок - 1 зубчик
- Оливковое масло
- Свежемолотый черный перец
- Соль
Для соуса:
- Оливковое масло - 4 ст. л.
- Домашний майонез - 150 г
- Натуральный йогурт - 150 г
- Каперсы - 20 г
- Дижонская горчица - 20 г
- Пармезан - 20 г
- Анчоусы - 60 г
- Оливки - 20 г
Сделать гренки: снять корку с хлеба, нарезать его кубиками 1х1 см. Смешать в емкости измельченный чеснок, 2 ст.л оливкового масла и 1 ст.л воды. Посолить, поперчить, выложить хлеб и обвалять его в смеси. Затем подсушить на разогретой сковороде 2-3 минуты.
Курицу нарезать ломтиками, помидоры напополам, салат вымыть, листья произвольно порвать, сыр натереть. Обжарить кусочки бекона на сковороде, смазанной оливковым маслом, 2-3 минуты с каждой стороны.
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Все ингредиенты для соуса выложите в блендер и взбейте. Выложите в емкость листья салата, гренки и помидоры, добавьте соус. Далее - курицу и бекон. В конце посыпьте сыром.
Немецкий картофельный салат с беконом
- Картофель - 5-6 шт.
- Петрушка - пару веточек
- Свежая зелень кресс-салата - небольшой пучок
- Фиолетовый лук - 1 шт.
- Бекон - 150 гр.
- Маринованные огурцы - 2 шт.
- Дижонская горчица - 2 ст. л
- Оливковое масло - 1-2 ст. л
- Соль - по вкусу.
Картофель тщательно вымыть, отварить в мундире в течение 20 минут, остудить, очистить и нарезать кубиками. Бекон нарезать полосками, а лук полукольцами. Зелень петрушки измельчить. Выложить на тарелку картофель, лук и петрушку, сверху - жареный бекон. Огурцы нарезать кольцами и выложить на салат. Последний штрих - побеги кресс-салата и дижонская горчица. Ингредиенты посолить и перед подачей перемешать.
Салат с беконом и сыром
- Бекон сырокопченый - 150 г
- Помидоры черри - 200 г
- Салат листовой - 5-6 листьев
- Сыр пармезан - 50 г
- Батон обеденный - 100 г
- Масло оливковое - 2 ст. л. + для заправки
- Сок лимонный - 1 ст. л. + для заправки
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Травы ароматные сушеные - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
В отдельной емкости смешать масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и травы. Хлеб порвать на кусочки, полить заправкой, запечь в духовке, разогретой до 180°C, в течение 10 минут.
Бекон обжарить на сухой сковороде, сыр натереть, помидоры разрезать пополам, а салат порвать на произвольные лепестки. В миску выложить листья салата, добавить помидоры, бекон и сухарики. Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком, посыпать сыром и перемешать.