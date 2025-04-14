Шоколадные яйца по этому рецепту получаются легко и без проблем.

Пасха 2025 - идеальное время, чтоб побаловать себя чем-то необычным. Традиционно на этот праздник готовят сладкую сдобную выпечку и рядом с ней на блюдо выкладывают крашеные яйца.

Сегодня рассмотрим, как приготовить шоколадные пасхальные яйца, которые точно понравятся вашим домашним или гостям.

Шоколадные яйца с сюрпризом - рецепт приготовления

Чтобы сделать этот необычный десерт, потребуется небольшое количество ингредиентов, время и терпения, однако результат того стоит. Вам потребуются:

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желатин - 10 граммов;

вода - 60 миллилитров;

шоколад - 100 граммов;

молоко - 60 миллилитров;

крем-сыр - 100 граммов;

жирные сливки 33% - 175 миллилитров;

сахарная пудра - 20 граммов.

Для глазури также понадобится шоколад (200 г), растительное масло (40 мл), жареный арахис (40 г).

В пиалу помещаем желатин, добавляем воду и оставляем на примерно 15 минут. Затем его нужно подогреть в микроволновке или растопить на плите.

Шоколад разламываем на кусочки и помещаем в емкость побольше. Туда вливаем желатин и горячее молоко. Нужно тщательно перемешать, чтоб получилась однородная смесь.

В шоколадную массу добавляем крем-сыр и хорошо взбиваем венчиком до однородности. Оставляем остывать до комнатной температуры.

В это время взбиваем ледяные сливки и сахарную пудру до загустения. Смешиваем их с шоколадом.

Чтоб придать муссу форму яйца, можно использовать крышечки от Kinder Joy. Хорошо промойте их, просушите и слегка протрите маслом - так будет легче достать. Помещаем внутрь шоколадно-сливочную массу и оставляем в морозилке на час.

Мусс в миске может за это время загустеть, но его легко немного подогреть в микроволновке, перемешать и дальше готовить.

Данного количества хватит на семь яиц (14 половинок). "Склеивать" их между собой нужно остатками мусса - просто промазываем, сжимаем вместе половинки и подмораживаем минут 15.

В это время стоит приготовить глазурь. Шоколад с маслом растапливаем на водяной бане или в микроволновке. Всыпаем туда измельченный арахис и перемешиваем.

В суфле-яйцо вставляем деревянную шпажку и погружаем в глазурь. Поскольку начинка очень холодная, шоколад будет быстро застывать. Держим его на шпажке в руках, пока не застынет, перекладываем на пергамент и продолжаем.

Когда все порции десерта будут готовы, убираем их на пару часов в холодильник - это нужно, чтоб мусс медленно разморозился внутри.

Эти вкусные маленькие шоколадные яйца можно использовать как угощения для детей или же просто порадовать своих близких.

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