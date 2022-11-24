Быстрый сметанник можно приготовить без света..

Многие украинцы живут в условиях частого отсуствия света. Но это не повод лишать себя вкусных сладостей. Приготовить нежный и аппетитный торт можно без использования духовки и микроволновки при наличии газовой плиты. УНИАН расскажет, как приготовить нежный и вкусный сметанник без выпекания.

Ранее мы подробно рассказывали, как приготовить вкусный сметанный крем.

Торт сметанник без выпечки с печеньем

Для основы:

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Песочное шоколадное печенье - 300 г.

Сливочное масло - 100 г.

Для крема:

Сметана 20% - 400 г.

Сахар - 150 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Мука - 50 г.

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 100 г.

Масло заранее достать из холодильника. В кастрюлю высыпать сахар, муку и яйца. Перемешать всё венчиком. Добавить сметану и ещё раз перемешать до однородности. Поставить массу вариться на плите на минимальном огне 2-3 минуты после закипания. Крем регулярно нужно помешивать венчиком. Остудить крем в холодильнике или миске с холодной водой.

Печенье измельчить в мелкую крошку с помощью скалки или молотка для отбивных. Сливочное масло для основы натереть на мелкой терке и вмешать в печенье. Крошка должна хорошо спрессоваться в однородную массу. Если крошка плохо склеивается - добавьте пару ложек молока.

В форму для торта выложить 2/3 крошки из печенья, сделать дно и бортики. Остальную треть оставьте для верхушки торта. Утрамбовать дно из печенья с помощью стакана.

Мягкое сливочное масло для крема интенсивно взбить венчиком вместе с ванильным сахаром. Затем взбить венчиком масло и заварной сметанный крем вместе до однородности и воздушности (примерно 5 минут). Выложить крем в форму для торта и сверху посыпать остальной крошкой. Поставить сметанник на ночь в холодильник или на балкон, чтобы крем застыл.

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