УНИАН подсказал рецепты непривычных блюд их баклажанов, которые разнообразят ваш рацион.

Блюда из баклажанов активно готовят в июле, когда начинается сезон этого овоща. Также в середине лета хозяйки делают консервированные баклажаны на зиму. УНИАН подскажет нетипичные рецепты разных кухонь мира, главными ингредиентами которых являются привычные нам "синенькие".

Бадриджани - рулетики из баклажанов с орехами

Бадриджани - это традиционная грузинская закуска из жареных баклажанов, перетёртых орехов и пряностей. По желанию её можно сделать менее или более острой, а также добавить в начинку сыр или фарш.

Баклажаны - 1 кг.

Орехи грецкие - 200 г.

Кинза - 25 г.

Чеснок - 7 зубчиков.

Кориандр - 1/4 ч.л.

Хмели-сунели - 1 ст.л.

Шафран - 1/4 ч.л.

Уксус винный - 1 ст.л.

Вода - 100 мл.

Масло растительное - 150 мл.

Перец, соль по вкусу.

Баклажаны промыть и нарезать вдоль длинными и тонкими пластинами. Выложить на разделочную доску, посыпать солью и оставить на 30 минут, чтобы ушла горечь. Орехи поджарить на сухой сковороде и снять пленки. Растолочь до однородности в ступе или мясорубке.

Кинзу и чеснок очень мелко порубить. Соединить чеснок, кинзу и специи в ступке и тщательно растереть. Смешать орехи со специями и уксусом, посолить и поперчить. Размешать ореховую начинку, постепенно вливая воду. Баклажаны поджарить с двух сторон на растительном масле до румяного цвета. На край пластины баклажанов выложить по 1 столовой ложке начинки и завернуть рулетики.

Суп с баклажанами и овощами

Говядина с костью - 700 г.

Баклажаны - 200 г.

Помидоры - 150 г.

Болгарский перец - 1 шт.

Картошка - 3 шт.

Фасоль стручковая зеленая - 200 г.

Морковь - 100 г.

Лук - 1 шт.

Томатный соус - 2 стол.л.

Соль, перец по вкусу.

Лавровый лист - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчиков.

Зелень по вкусу.

Мясо обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Затем налейте в кастрюлю воду, убавьте огонь до минимального и варите мясо 1,5 часа. Лук мелко порубить, остальные овощи нарезать крупным кубиком. На сковороде на большом огне жарить в масле 3-5 минут баклажаны и фасоль, затем добавить остальные овощи и жарить ещё 5 минут.

Выложить овощи в бульон с мясом, добавить лавровый лист и томатный соус, посолить и поперчить. Варить овощи до готовности всех овощей (примерно 15 минут). Перед выключением добавить в суп рубленную зелень и чеснок.

Мусака с баклажанами

Баклажаны - 3 шт.

Оливковое масло - 120 мл.

Говяжий фарш - 350 г.

Сливочное масло - 100 г.

Лук мелкий - 2 шт.

Томатная паста - 2 ст.л.

Вода - 120 мл.

Мука - 4 ст.л.

Молоко - 2 ст.л.

Сыр - 50 г.

Щепотка мускатного ореха.

Соль, перец, зелень по вкусу.

Мусака - это греческое второе блюдо, сытная запеканка из мясного фарша и баклажанов. Продукты выкладываются слоями, поливаются молочным соусом и посыпаются сыром.

Баклажаны промыть и снять кожуру, если овощи старые. Нарезать тонкими кружочками. Посолить баклажаны и оставить на 30 минут. Обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон и выложить на салфетку.

Для приготовления мясного соуса в сковороде растопить часть сливочного масла. Измельчить лук и обжарить в масле 3-4 минуты. Добавить фарш и жарить 7-10 минут. Положить в сковороду томатную пасту и воду, а также зелень и специи. Тушить 30 минут под крышкой.

Для приготовления соуса растопите в небольшой кастрюле 50 г сливочного масла. Вмешайте муку и постепенно вливайте молоко. Варите соус на небольшом огне до загустения. В конце добавьте соль и мускатный орех. Форму для запекания мусаки смажьте маслом и поочередно выкладывайте слоями фарш и кружочки баклажанов. Полейте мусаку соусом и посыпьте сыром. Запекайте 40 минут при 180 градусах.

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