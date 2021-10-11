Что приготовить из баклажанов / фото ua.depositphotos.com

Баклажан - низкокалорийный и вкусный овощ, который легко можно купить в любом магазине. Их жарят, запекают в духовке и тушат - вариаций на тему может быть миллион. Мы собрали самые популярные блюда из баклажанов, которые можно приготовить дома.

Ранее мы рассказывали, что приготовить из свинины.

Маринованные баклажаны

Как замариновать баклажаны / ua.depositphotos.com

Идеальная закуска на праздник или к ужину, которая понравится даже тем, кто совсем не любит баклажаны. С чесночком, маслом или медом - выбирайте подходящий рецепт и радуйте своих близких полезным угощением.

Узнайте, как замариновать баклажаны, чтобы получилось вкусно.

Фаршированные баклажаны

Рецепты фаршированных баклажанов / фото ua.depositphotos.com

Без такого блюда не обходится ни один праздничный стол. Вегетарианские или мясные, по уникальному итальянскому рецепту или "как у бабушки" - многообразие начинки поражает своей изысканностью и простотой.

Нажимайте на голубой текст, чтобы приготовить фаршированные баклажаны в духовке.

Салат из баклажанов

Ароматный салат из баклажанов / depositphotos.com

Вкуснейший теплый салат - настоящий витаминный бум, особенно в осеннюю пору, когда мы уже чувствуем недостаток свежих фруктов и овощей. Несколько простых рецептов, среди которых точно найдется идеальный для вас вариант.

Станьте богиней кулинарии и сделайте ароматный салат из баклажанов вместе с УНИАН.

Консервированные баклажаны

Баклажаны на зиму / ua.depositphotos.com

Сезон зимних заготовок продолжается, пока на прилавках есть продукты, которые можно законсервировать. Баклажаны - не исключение, закуска из них получается мягкой, сочной и пикантной.

Мы предлагаем рецепт консервированных баклажанов, который однозначно захотят узнать соседки.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева