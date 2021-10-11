УНИАН предлагает подборку рецептов из баклажанов для всей семьи.

Баклажан - низкокалорийный и вкусный овощ, который легко можно купить в любом магазине. Их жарят, запекают в духовке и тушат - вариаций на тему может быть миллион. Мы собрали самые популярные блюда из баклажанов, которые можно приготовить дома.

Ранее мы рассказывали, что приготовить из свинины.

Маринованные баклажаны

Идеальная закуска на праздник или к ужину, которая понравится даже тем, кто совсем не любит баклажаны. С чесночком, маслом или медом - выбирайте подходящий рецепт и радуйте своих близких полезным угощением.

Узнайте, как замариновать баклажаны, чтобы получилось вкусно.

Фаршированные баклажаны

Без такого блюда не обходится ни один праздничный стол. Вегетарианские или мясные, по уникальному итальянскому рецепту или "как у бабушки" - многообразие начинки поражает своей изысканностью и простотой.

Нажимайте на голубой текст, чтобы приготовить фаршированные баклажаны в духовке.

Салат из баклажанов

Вкуснейший теплый салат - настоящий витаминный бум, особенно в осеннюю пору, когда мы уже чувствуем недостаток свежих фруктов и овощей. Несколько простых рецептов, среди которых точно найдется идеальный для вас вариант.

Станьте богиней кулинарии и сделайте ароматный салат из баклажанов вместе с УНИАН.

Консервированные баклажаны

Сезон зимних заготовок продолжается, пока на прилавках есть продукты, которые можно законсервировать. Баклажаны - не исключение, закуска из них получается мягкой, сочной и пикантной.

Мы предлагаем рецепт консервированных баклажанов, который однозначно захотят узнать соседки.

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Автор: Кристина Кащавцева