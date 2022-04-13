Марченко заявила, что СБУ "незаконно" удерживает ее мужа.

Жена пойманного вчера нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Марченко требует немедленно освободить подозреваемого в госизмене Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста в начале войны, ведь он "не нарушал никаких законов Украины". Она также добавила, что "СБУ удерживает его незаконно".

"Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас принять все необходимые меры для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине и вам, господин президент, это очень хорошо известно", - заявила Марченко.

Она также добавила, что Медведчука "преследуют из-за политических мотивов вопреки законам Украины".

"Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа", - сказала жена Медведчука.

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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