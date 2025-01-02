Президент убежден, что больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров.

Украина поможет всем усилиям, направленным на стабилизацию ситуации в Сирии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram.

Так, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр аграрной политики Украины Виталий Коваль вернулись из Сирии и доложили о результатах своего визита в эту страну. Речь шла о результатах переговоров в Дамаске, безопасности и экономических перспективах.

"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать. Будем коммуницировать с европейцами и Америкой, чтобы поддержка была максимально сильной", - отметил Зеленский.

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Президент убежден, что больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров.

Обновлено в 14.30. Кроме того, Зеленский в отдельном обращении к украинцам отметил, что в этом году можем добавить еще страны к надежным партнерам Украины, в частности Сирию.

"Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях", - отметил Зеленский.

При этом, президент добавил, что Украина будет увеличивать также торговлю с Ливаном. "Сейчас с этой страной у нас 400 миллионов долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить как минимум вдвое. Будет также в 25-м году больше активности и в работе с Африкой, и каждое такое новое партнерство - это большие возможности для нашей дипломатии и большие возможности для нашей экономики", - сообщил Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил, что поручил министру иностранных дел готовить некоторые конкретные договоренности со странами Африки.

"За прошлый, 24-й год, нам удалось увеличить украинский экспорт на 15% - это плюс более 5 миллиардов долларов к уровню 23-го года, а в целом - более чем 41 миллиард долларов украинского экспорта за год. И в условиях полномасштабной войны это немало. На 25-й год задача - продолжить этот рост", - сообщил Зеленский.

В свою очередь, как сообщил Сибига в социальной сети Facebook, по результатам визита в Дамаск "есть конкретные договоренности, перспективные области сотрудничества, новые возможности для украинского государства, экспортеров, и граждан".

Глава МИД отметил, что поездкой в Дамаск украинская дипломатия "в очередной раз удивила мир и перехватила инициативу".

"Мы заполняем пустоту, которая осталась от россиян. И делаем это средствами дипломатии, гуманитарной поддержки, политического диалога. Россия годами посылала в Сирию бомбы, смерть, разрушение школ, больниц и другой гражданской инфраструктуры. Украина присылает муку, поддержку для людей и восстановления нормальной жизни, предложения взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Сибига.

Министр добавил, что это был ознакомительный визит с целью начала восстановления отношений.

"Переговоры с лидером новой сирийской администрации Ахмадом аш-Шараа продолжались более часа и были предметными. Раскрою одну интересную деталь - мы были поражены глубиной его знаний об истории Украины. Аш-Шараа знает о периоде сталинских репрессий против украинского народа, о том, что фронт Второй мировой прокатился по украинской земле дважды - с запада на восток и с востока на запад - и другие исторические факты о нашей стране и людях", - сообщил Сибига.

Кроме того, как отметил министр, в конце среди других подарков подарил новому лидеру Сирии историю Украины на арабском языке авторства Александра Палия, чтобы аш-Шараа еще глубже узнал нашу страну и ее людей.

Украинско-сирийские отношения

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2024 года в Дамаске были проведены детальные и плодотворные переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аш-Шараа, а также премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

Украина готова восстановить дипломатические отношения с Сирией, если новая власть не будет следовать политике предыдущего режима Башара аль-Асада и не признает российскую попытку аннексии Крыма и временную оккупацию частей Донецкой и Луганской областей.

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