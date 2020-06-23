Зеленскому сегодня не доверяют 50% граждан - опрос

Социологическое исследование показало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8% опрошенных.

Президенту Владимиру Зеленскому сегодня не доверяют 50% граждан.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева на пресс-конференции, комментируя результаты социологического исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" 10-19 июня.

По ее словам, результаты опроса показали, что баланс доверия ко всем органам власти снизился.

Балакирева отметила, что у Зеленского "длительное время после избрания держался положительный баланс доверия. Ситуация начала изменяться в январе, и, как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние измерения, которые были в мае и июне, показали изменение этого баланса, и сейчас баланс доверия отрицательный".

Она сообщила, что сегодня Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8% опрошенных.

"Итак, на сегодня 50% населения не доверяют президенту Зеленскому", - подчеркнула Балакирева.

Она отметила, что "это такой очень важный звоночек". По мнению эксперта, Зеленский сейчас уже повторяет «путь предыдущих президентов с точки зрения существенного снижения уровня доверия» после года правления.

Также Балакирева отметила, что еще хуже ситуация относительно доверия граждан к Кабинету министров, у которого баланс доверия минус 54,3%; у Верховной Рады - минус 55,4%; у Нацбанка - минус 44,5%.

Кроме того, опрос показал отрицательный баланс доверия к СБУ, Национальной полиции, прокуратуре, ГБР и НАБУ.

Однако, по словам Балакиревой, Вооруженные силы традиционно остаются с положительным балансом доверия - им не доверяют около 30% опрошенных, а доверяют более 60%, значит, есть 32% - положительный баланс доверия.

Вместе с тем Балакирева отметила, что подавляющее большинство опрошенных считают нецелесообразным проведение досрочных выборов президента Украины, хотя количество таких граждан с декабря 2019 года возросло с 17% до 27%.

По ее словам, также возросло количество сторонников досрочных выборов в парламент - с 23% до 31%.

"Хотя общий баланс все же свидетельствует о нецелесообразности проведения досрочных выборов, люди не хотят снова втягиваться в политические гонки парламентских или президентских выборов", - подытожила Балакирева.

Во время исследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3 тысячи 37 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

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