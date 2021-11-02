Также Зеленский провел встречу с президентом Анголы, которая стала первым контактом глав государств со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Анголой в 1994 году.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос упрощения поездок в Канаду для граждан Украины.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Во время встречи на COP26 (конференция ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго – УНИАН) поблагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных устремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины", - написал он.

Также Зеленский провел встречу с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, которая стала первым контактом глав государств со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Анголой в 1994 году.

Читайте также"Прекратите мыслить категориями войны": Украина отреагировала на упреки Лаврова"Договорились с президентом Анголы об усилении сотрудничества между нашими странами и наполнении его конкретным практическим содержанием, в частности в экономике", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте президента.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский проинформировал Трюдо о текущей ситуации на Донбассе и ходе переговоров.

"Владимир Зеленский поблагодарил Джастину Трюдо за поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины и выразил надежду на лидерскую роль Канады в поддержке приобретение Украиной членства в НАТО", - говорится в сообщении.

Они обсудили угрозу "Северного потока - 2" для энергетической безопасности Европы и энергетический кризис. Также Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину.

Что такое COP26

COP (Conference of Parties) - ежегодная встреча на самом высоком уровне, где представители 197 стран обсуждают масштабные изменения климата и пытаются договориться, какие условия необходимо соблюдать, чтобы не допустить глобальной катастрофы, пишет BBC.

Саммит проходит в рамках конвенции ООН об изменении климата - международного договора, подписанного почти 30 лет назад практически всеми странами и территориями Земли. Документ направлен на ограничение влияния человека на климат.

COP26 станет 26-м собранием, с тех пор как договор вступил в силу 21 марта 1994 года. В этом году встреча проходит в Шотландии, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября.

На саммите планируется подвести итоги того, что было и чего не было сделано для выхода из климатического кризиса с момента подписания в 2015 году Парижского климатического соглашения.

Автор: Екатерина Гирнык