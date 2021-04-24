Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой Софи Грегуар вчера привились от коронавируса.
Об этом Трюдо сообщил в Twitter, разместив соответствующее видео.
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В комментарии Трюдо и Грегуар заметили, что очень важно защитить своих родных, и призвали всех делать прививки от коронавируса.
"Мы очень взволнованы. Мы только что вакцинировались", - сказал Трюдо.
Премьер Канады также пошутил, что это своеобразный подарок в день рождения его жены, который она отмечает 24 апреля.
Как сообщает Reuters, Трюдо был привит первой дозой вакцины AstraZeneca.
Do your part. Get your shot. https://t.co/3UJJt9jpqzpic.twitter.com/gaI55ctJa9— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2021
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