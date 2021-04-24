Премьер-министру Канады Джастину Трюдо и его жене Софи Грегуар сделали прививки вакциной AstraZeneca.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой Софи Грегуар вчера привились от коронавируса.

Об этом Трюдо сообщил в Twitter, разместив соответствующее видео.

Читайте такжеМинздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах

В комментарии Трюдо и Грегуар заметили, что очень важно защитить своих родных, и призвали всех делать прививки от коронавируса.

"Мы очень взволнованы. Мы только что вакцинировались", - сказал Трюдо.

Премьер Канады также пошутил, что это своеобразный подарок в день рождения его жены, который она отмечает 24 апреля.

Как сообщает Reuters, Трюдо был привит первой дозой вакцины AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко