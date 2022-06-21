Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении, а в Харьковской области – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы.

Ситуация с боевыми действиями в Луганской области сейчас самая жесткая.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Ситуация на передовой - без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области - там действительно сейчас очень жестко. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении", - подчеркнул он. По его словам, в Харьковской области происходят жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. "Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к любой рациональности. Просто разрушает, просто убивает - показывает таким образом своему командованию, что якобы не стоит на месте", - сказал президент Украины. Он также отметил, что на юге защищаем Николаевскую, Запорожскую области и постепенно освобождаем Херсонскую".

"И так же активно, как боремся за положительное решение Европейского Союза по кандидатству для Украины, ежедневно боремся и за поставки современного оружия для нашего государства. Ни дня не убавляем нашей активности. Жизни тысяч людей зависят напрямую от скорости наших партнеров - от скорости того, как они реализуют свои решения о помощи Украине", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сообщил о подписании двух указов о награждении наших защитников и наших защитниц. "По представлению от главнокомандующего Вооруженных сил Украины награждены 210 участников боевых действий, из них трое - посмертно. По представлению министра внутренних дел государственными наградами отмечены 255 бойцов Национальной гвардии Украины, из них 41 - посмертно, 41 пограничник, из них 12 - посмертно, и 45 полицейских", - сказал он.

При этом подчеркнул, что когда речь идет о подписании таких указов, то это "не просто рутина и не что-то механическое. Только благодаря массовой храбрости и мудрости наших людей на поле боя Украина живет и действительно может рассчитывать на победу".

Ранее Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия не остановится на Украине, потому что видит как свою территорию всего бывшего СССР.