По словам Зеленского, семья сильно пострадала от его президентства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его старшая дочь будет учиться в Украине.

Об этом он рассказал в программе "Светская жизнь".

По его словам, ей комфортнее было бы учиться заграницей, но они договорились, что она останется на родине.

"Только здесь, потому что я президент Украины, а не другого государства. Поэтому будет только здесь. Это мое желание, у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ее комфортнее где-то, но точно в Украине", - рассказал Зеленский.

Читайте также"Настроен дойти до конца": Саакашвили резко высказался о своей голодовкеДевушка хочет заниматься международной экономикой, но Зеленский считает, что она может еще изменить свое мнение.

Также он отметил, что дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй президентский срок.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", - отметил президент.

По словам Зеленского, семья сильно пострадала от его президентства.

Как сообщал УНИАН, ранее, выступая перед "слугами народа" в Трускавце, президент неоднозначно высказался относительно сроков своего пребывания на должности.

Семья Зеленского

У Владимира и Елены Зеленских есть сын и дочь. В марте 2020-го, после почти года президентства, Зеленский признал, что публичность и меры безопасности, которые сопровождают его после избрания, во многом нежелательны для его семьи.

Ранее Елена Зеленская рассказала о реакции детей на политическую карьеру отца.

А владелица школы, где учатся дети президента, рассказала, в каких условиях учатся школьники.

Автор: Людмила Жерновская