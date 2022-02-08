Президент напомнил, что это первый за 24 года визит лидера Франции в Украину и поблагодарил за поддержку Францию и лично Макроном Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время сегодняшних переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в своем заявлении по результатам встречи Макроном.

Президент напомнил, что это первый за 24 года визит лидера Франции в Украину и поблагодарил за поддержку Францию и лично Макроном Украины.

"Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, в соответствии с достигнутыми в ходе парижского саммита в декабре 2019 года договоренностей мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что важным шагом на этом пути является активизация диалога на уровне политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Глава государства добавил, что рассчитывает, что встреча политических советников 26 января в Париже и их будущая встреча 10 февраля в Берлине приблизят страну к проведению саммита "нормандской четверки".

"У нас общее с президентом Макроном видение актуальных угроз и вызовов безопасности Украины, всей Европы и для мира в целом. Они требуют единства и новых... подходов европейского лидерства. Мы продолжаем взаимодействие для деоккупации территорий Украины...", - подчеркнул он.

Читайте такжеУкраина с интересом ждет те сигналы, которые привез президент Франции Макрон - Кулеба

По словам Зеленского, сегодня поддержка Украины со стороны партнеров для укрепления ее устойчивости и обороноспособности является "выигрышной для всего региона и важной для всех стран Евросоюза".

"В целом мы провели сегодня содержательные, очень результативные переговоры", - подытожил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне Макрон встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. По результатам переговоров французский президент заявил, что "ближайшие дни будут решающими" для деэскалации вокруг Украины.