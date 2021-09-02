Глава государства сказал, что решил стать президентом, чтобы возобновить строительство в Украине самолетов, вертолетов, танков и возродить войско-морской флот.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как меняется Украина при его президентстве.

Об этом президент Украины сказал во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета (трансляция выступления президента велась Офисом президента в Facebook).

"Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже где-то около 30 лет не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета. Мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого было стать президентом и привести к власти других людей, и как мы помним, все возможно", - заявил Зеленский.

"И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается - это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, войско-морской флот. Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира, - армии Российской Федерации", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что Россия аннексировала и оккупировала часть украинской территории в Крыму и на Донбассе, что "больше по площади от отдельных штатов Америки".

"И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство, создает антикоррупционную систему институтов, уникальную систему электронного декларирования чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику Украины", - сказал Зеленский.

Также, подчеркнул президент, Украина "максимально упрощает ведение бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на разведку и добычу природных ресурсов, внедряет действенное и прозрачное корпоративное управление, запускает впервые за годы нашей независимости рынок земли, укрепляет верховенство права и реформирует судебную систему".

Зеленский сказал, что Украина это делает, зная, что это возможно.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.

Автор: Виталий Саенко