Это первый телефонный разговор Зеленского с Кисидой

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой", - написал президент.

По словам Зеленского, с Кисидой говорили о текущей ситуации в регионе, проблемах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании войны дипломатическим путем и инфраструктурных проектах.

"Благодарен Японии за твердую поддержку Украины", - подчеркнул он.

Напомним, днем ранее Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине из-за роста напряженности.

Также в Японии заявили, что в случае нападения России на Украину страна готова утвердить экстренные поставки излишков природного газа в Европу.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Как писал УНИАН, из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

На днях СМИ сообщали, что посольство США изучает возможность переезда из Киева в регионы Западной Украины. Позже стало известно, что США из-за угрозы вторжения РФ эвакуируют из Украины дипломатов и останавливают консульские услуги.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено из Киева во Львов.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину.

А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись едой, питьевой водой и теплой одеждой.

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