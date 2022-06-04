С 24 февраля Россия применила против Украины почти 2,5 тысячи различных ракет и абсолютное большинство из них – по городам, городской инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров США избавиться от так называемого побратимства с городами России, потому что это идет на пользу разговорам о неизолированности агрессора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на конференции мэров США.

Он отметил, что США стали настоящим лидером международной поддержки Украины, потому что украинцы и американцы одинаково понимают опасность тирании.

"Мир видел разные тирании. В разные времена. Под разными флагами. И всех их объединяет то, что они попирают права и свободы обычных людей. Тираны не признают прав и свобод местного самоуправления. И обычно именно свободные люди в городах, которые выбирают все же свободу, ставят точку в истории тиранов",- подчеркнул Зеленский.

По его словам, нужно не позволять тиранам пользоваться связями со свободным миром.

"Вы же знаете, что десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с городами Российской Федерации. Чикаго и Москва. Джексонвилл и Мурманск. Сан-Диего - Владивосток. Олбани и Тула. Что дают вам эти связи? Пожалуй, ничего. А вот России они позволяют говорить, что она, даже после начала такой войны, не изолирована", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что жестокость российской армии на территории Украины, в частности, в отношении мирных жителей "не отличается от тираний предыдущих времен". Он напомнил, что портовый город, промышленный центр Мариуполь, где проживало полмиллиона населения, Россия просто уничтожила - там нет ничего, кроме руин. При этом добавил, что так же произошло и с городом Волновахой и десятками других городов, которые российская армия сжигает ежедневно.

"Сжигает бомбами, ракетами, артиллерией. Только представьте: за время с 24 февраля Россия применила против Украины почти 2,5 тысячи различных ракет. Абсолютное большинство из них - по городам. По городской инфраструктуре. И одни из самых смертоносных российских ракет разработаны и изготавливаются в Екатеринбурге, который, кстати, до сих пор - побратим для города Сан-Хосе", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в Буче зверства над мирным населением совершала одна из бригад из Хабаровского края России. "И столица этого региона - город Хабаровск - до сих пор побратим американского Портленда. Для чего? Оставляю вам этот вопрос", - добавил он.

Зеленский также отметил, что сейчас, чтобы восстановить нормальную жизнь в Буче и Бучанской общине, надо отстроить почти 2 тысячи сооружений - это обычные жилые дома, обычные школы, спортивные объекты, медицинские учреждения.

Война в Украине:

По данным The Washington Post, после полномасштабного российского вторжения в Украину примерно 20 стран выслали более 400 российских дипломатов.

Союз городов Балтии решил исключить российские города Санкт-Петербург и Гатчину из своего состава.

По состоянию на 28 мая 2022 года более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали побратимские отношения с более 160 городами в Российской Федерации.

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