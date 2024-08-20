Президент Украины Владимир Зеленский не жалеет, что ему выпало руководить государством во время большой войны. Об этом он сказал в Кропивницком во время общения с работниками машиностроительного предприятия "Эльворти".
Одна из работниц завода передала президенту приветствие от своего мужа, который сейчас на фронте, и поинтересовалась у Зеленского, не жалеет ли он о своем президентсво в военное время.
"Я думаю, что так же как и ваш муж, благодаря ему, который защищает наше государство - я думаю, что он не жалеет. Я думаю, что мы все такого мнения абсолютно", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, согласно социологическому опросу Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая - 1 июня, подавляющее большинство (70%) опрошенных украинцев считают, что Владимир Зеленский должен оставаться президентом Украины до конца военного положения.
В частности, подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность действующего главы государства. Кроме того, большинство украинцев (56%) скорее или полностью одобряют деятельность Зеленского на посту президента Украины (скорее или полностью не одобряют - 37%).