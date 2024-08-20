Глава государства убежден, что украинские воины, которые сражаются против российских захватчиков, тоже не жалеют, что защищают Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский не жалеет, что ему выпало руководить государством во время большой войны. Об этом он сказал в Кропивницком во время общения с работниками машиностроительного предприятия "Эльворти".

Одна из работниц завода передала президенту приветствие от своего мужа, который сейчас на фронте, и поинтересовалась у Зеленского, не жалеет ли он о своем президентсво в военное время.

"Я думаю, что так же как и ваш муж, благодаря ему, который защищает наше государство - я думаю, что он не жалеет. Я думаю, что мы все такого мнения абсолютно", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, согласно социологическому опросу Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая - 1 июня, подавляющее большинство (70%) опрошенных украинцев считают, что Владимир Зеленский должен оставаться президентом Украины до конца военного положения.

В частности, подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность действующего главы государства. Кроме того, большинство украинцев (56%) скорее или полностью одобряют деятельность Зеленского на посту президента Украины (скорее или полностью не одобряют - 37%).

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