Глава Украинского государства пригласил Абдула Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абдулом Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом вечером в субботу, 25 сентября, рассказали в Офисе главы Украинского государства.

По информации ОП, Абдул Фаттах Ас-Сиси, в частности, отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, среди прочего в создании хаба украинских компаний и их участии в египетских индустриальных зонах.

"С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел", - сообщает ОП.

Президент Египта также отметил позитивное развитие межличностных контактов между двумя странами и проинформировал, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

Зеленский же отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке, и подтвердил "готовность развивать двусторонние отношения, наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет".

Он также поблагодарил за внедрение украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, которые находятся на территории Египта.

Читайте такжеЗеленский встретился с президентом Еврокомиссии: о чем говорили"Стороны обменялись мнениями относительно мер по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах. Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины подчеркнул, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли. Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне. Владимир Зеленский проинформировал президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы", - добавили в ОП.

Кроме того, глава Украинского государства пригласил Абдула Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

Ранее в сентябре в Египте заработала украиноязычная "горячая линия" для туристов. Ее номер 196-54. "Это номер телефона, по которому в Египте вы можете на родном, понятном языке получить все необходимые консультации относительно вашего отдыха", - отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова