Президент отмечает, что ее достижение не должно превратиться в чрезмерные субсидии для состоятельных аграриев из развитых стран.

Президент Владимир Зеленский считает, что климатической нейтральности производства Украине реально достичь "в горизонте 2050 года".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил в своем видеовыступлении на саммите ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке (США).

В частности, он отметил, что одним из приоритетов Украины является развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирование глобального доверия к стандартам безопасности продовольственных продуктов.

По словам президента, наша страна осознает, какой вклад может сделать в обеспечение более устойчивого и справедливого потребления, и активно работает над этими задачами.

Читайте такжеУкраинские полярники сделали необычное фото, чтобы поддержать климатический маршЗеленский напомнил, что Украина уже осуществила ряд важных и успешных шагов на пути реализации этого амбициозного плана.

В частности, наша страна присоединилась к Комитету по всемирной продовольственной безопасности и возглавила Международный совет по зерну.

Кроме того, с 1 июля в Украине заработал полноценный рынок земли.

"Это – завершение 30-летней трансформации, призванной создать условия для функционирования аграрного сектора, что позволяет развиваться как малым фермерам, так и крупным аграрным компаниям. Земельная реформа в Украине – это прежде всего забота о людях, которые работают на земле, которые желают работать на ней всю жизнь и передавать свое дело по наследству", – отметил глава государства.

Также, по его словам, среди приоритетов наработанного в Украине проекта национальной дорожной карты трансформации продовольственных систем – инициатива "Здоровое питание для всех".

"Первая леди Елена Зеленская реализует национальную кампанию по изменению пищевых привычек детей в школе. Мы рады делиться этим опытом в рамках Пищевой коалиции под эгидой Саммита "Школьная еда: питание, здоровье и образование для каждого ребенка". Наша цель – обеспечить и физическую, и ценовую доступность здорового питания для всех", – сказал он.

В то же время, Зеленский заявил, что среди других важных задач – движение в сторону климатической нейтральности производства.

По его мнению, этой цели реально достичь в горизонте 2050 года.

"Однако ее достижение не должно превратиться в чрезмерные субсидии для состоятельных аграриев из развитых стран. Помощь должны получать те, кто действительно в этом нуждается: фермеры из развивающихся стран. Климатическая политика не должна приводить к дальнейшему экономическому неравенству", – подчеркнул президент.

Он также заявил, что необходимо укреплять внутренний рынок и стимулировать экспорт.

"Наша цель на этом пути – обеспечение продовольственной безопасности, переход к устойчивым моделям производства и сбыта, а также развитие необходимых финансовых инструментов", – подчеркнул он.

Ранее ученые заявили, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году. В исследовании говорится, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

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Автор: Антонина Доломанжи