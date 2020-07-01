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Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА

22:08, 01 июля 2020
Политика
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Зеленский объявил выговор руководителю одной из областей из Украины / фото УНИАН

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Об этом говорится в указе президента Украины №261/2020 от 1 июля 2020 года «О привлечении к ответственности».

«За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Грищенко был назначен на должность председателя Сумской ОГА 11 марта.

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