Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА
22:08, 01 июля 2020Политика
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Выговор объявлен за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных госадминистраций.
Зеленский объявил выговор руководителю одной из областей из Украины / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор председателю Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.
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Об этом говорится в указе президента Украины №261/2020 от 1 июля 2020 года «О привлечении к ответственности».
«За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Грищенко был назначен на должность председателя Сумской ОГА 11 марта.
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