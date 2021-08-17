Глава МИД Испании заверил в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Новоназначенный министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно представит эту страну на инаугурационном саммите "Крымской платформы" по деоккупации Крыма, который состоится 23 августа в Киеве.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым испанским министром.

Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите "Крымской платформы". Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве.

Также Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Министры договорились начать подготовку к первому в истории украинско-испанских отношений визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

Стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.

"Крымская платформа": что известно

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители от всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили уже 40 стран и международных организаций.

Автор: Виталий Саенко