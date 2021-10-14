Его советницей, а также уполномоченной президента стала Алена Вербицкая.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам обеспечения прав защитников.

Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в тексте указа.

Кто такая Алена Вербицкая

Алена Вербицкая является председателем Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Она стала первой уполномоченным президента по этому вопросу.

Вербицкая - черкасский волонтер, глава благотворительного фонда "С верой в себя". В ноябре 2015 года ее назначили советником начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Также она была советницей заместителя главы Офиса президента Валерия Кондратюка (с 2017 года) и советником генерального прокурора Руслана Рябошапки (в 2019 году).

Как сообщал УНИАН, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех советников-уполномоченных. Ими стали Татьяна Ломакина, Ольга Будник, Вадим Свириденко и Дарья Герасимчук. Среди их задач - активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества.

Авторы: Олег Давыгора, Антонина Доломанжи