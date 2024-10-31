Ранее Боднар работал послом в Турции и заместителем министра иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Боднара Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша.

Соответствующий документ №7З9/2024 от 25 октября 2024 года обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", - говорится на сайте ОП.

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Предыдущим указом №7З8/2024 Зеленский уволил Боднара с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике. Он находился на этой должности с 2021 года.

Василий Боднар - новый посол в Польше

В конце 90-х Боднар был третьим секретарем отдела Балканских стран МИД Украины. А в период с 2000 по 2004 годы был третьим и вторым секретарем Посольства Украины в Российской Федерации.

Также Боднар в течение четырех лет работал в должности заместителя министра иностранных дел Украины. Кроме того, Боднар был генеральным консулом Украины в Стамбуле (2015-2017 гг.) и представителем Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2016-2017 гг.).

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