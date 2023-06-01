Украинский президент и британский премьер рассмотрели ожидания от Вильнюсского саммита НАТО.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи обсудили создание воздушного щита для защиты украинских городов, а также ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО.

Об этом сообщается в Telegram Зеленского. "Отметил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Это именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам одержать победу. Проинформировал о ситуации на фронте. Для защиты нашего населения и гражданской инфраструктуры необходимо создать воздушный щит над украинскими городами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский и Сунак пообщались относительно саммита НАТО.

"Для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что будет еще одним мотивирующим фактором для Вооруженных сил Украины и всего украинского народа", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Великобританию и лично премьер-министра за помощь, которая предоставляется Украине. За лидерство в создании танковой и авиационной коалиции, в частности в готовности начать подготовку украинских пилотов.

Визит Зеленского в Молдову

1 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества. В рамках саммита он проводит ряд встреч.

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