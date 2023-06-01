Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи обсудили создание воздушного щита для защиты украинских городов, а также ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО.
Об этом сообщается в Telegram Зеленского. "Отметил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Это именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам одержать победу. Проинформировал о ситуации на фронте. Для защиты нашего населения и гражданской инфраструктуры необходимо создать воздушный щит над украинскими городами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский и Сунак пообщались относительно саммита НАТО.
"Для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что будет еще одним мотивирующим фактором для Вооруженных сил Украины и всего украинского народа", - подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил Великобританию и лично премьер-министра за помощь, которая предоставляется Украине. За лидерство в создании танковой и авиационной коалиции, в частности в готовности начать подготовку украинских пилотов.
Визит Зеленского в Молдову
1 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества. В рамках саммита он проводит ряд встреч.