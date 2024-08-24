Зеленский отметил, что если дипломатический путь окончания войны не сработает, и даже, если западные партнеры сдадутся, Украина все равно будет сражаться, чтобы вытеснить оккупантов.

Украина будет делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь людей и времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Операция в Курской области

Президент Украины отметил, что очень положительно смотрит на то, как идет операция на Курщине. "Операция сложная, но она идет по нашему плану. Есть несколько результатов этой операции. Не все я могу говорить. Прежде всего - обменный фонд. Это то, что можно говорить открыто. Он пополняется", - сказал Зеленский.

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При этом, еще одним результатом операции Сил обороны Украины на Курщине президент назвал остановку российской операции на севере Украины, поскольку РФ намеревалась оккупировать Сумы.

"Превентивный удар. И наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать город Сумы", - подчеркнул Зеленский.

Дипломатический путь и переговоры

В то же время, глава государства прокомментировал утверждение российского диктатора Владимира Путина, что якобы Украина разыгрывает часть Курщины как карту для диалога. "Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с партнерами и сказали как дипломатично идем к справедливому миру и к окончанию войны, и всех пригласили на площадку Формулы мира или Саммита мира", - сказал Зеленский.

"Мы менять этот процесс не будем", - сказал Зеленский.

Зеленский о целях операции в Курской области

Глава государства рассказал обо всех целях операции на Курщине. "Мы верим, что они будут достигнуты. Их больше, чем тех, о которых я сказал публично", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, он рассказал, как операция на Курщине влияет на то, что уменьшается российское захватническое войско на территории Украины.

"Одна из целей этой операции - показать реальность, кто такой Путин, и те государства, которые еще не поняли, чего он пришел с оккупацией на территорию нашего государства, думаю, что они уже поняли. И показать, что для него дороже: оккупация территории Украины или защита своего населения...", - сказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, Путин до сих пор думает, как удержать захваченные украинские территории, и не думает, как правильно защищать своих людей.

Зеленский о путях окончания войны

Отдельно Зеленский рассказал о видении окончания войны.

"Есть много элементов и шагов, которые Украина сегодня делает и будет делать дальше. Окончание войны может быть только с восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии Путина и агрессии РФ", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина будет делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь людей и времени.

"Но, если у нас это не получится. Если, скажем так, партнеры посыпятся, и не будут стоять стойко и крепко против агрессии Путина и против него как вора, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

День Независимости Украины: новости

В День Независимости Украина и РФсия провели обмен пленными, домой из российского плена вернули 115 украинских защитников, сообщил Зеленский. По его словам, из плена освободили воинов Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

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