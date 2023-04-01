Было обсуждено оборонное взаимодействие Украины и Франции, а также дальнейшие шаги по реализации формулы мира.

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается в Twitter Зеленского. "В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий", - говорится в сообщении.

Международная поддержка Украины

31 марта состоялся саммит "Буча — ответственность России за преступления в Украине". В нем приняли участие 47 государств и организаций, в частности, премьер-министры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер отметил, что Формула мира президента Украины Владимира Зеленского - это единственный мирный план, который надо поддерживать мировому сообществу.

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