По словам президента, они "изменят социально-правовую и политическую реальность".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые реформы в Украине, которые "изменят социально-правовую и политическую реальность".

"Готовим новые реформы в Украине", - отметил он в своем традиционном вечернем видеообращении. По словам Зеленского, эти реформы во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальность, а также сделают их "более человечными, более прозрачными, эффективными".

"Но эти детали позже, по результатам соответствующих встреч", - сказал глава государства.

Видео дня

Реформы в Украине

Напомним, что 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Для переговоров относительно членства Украине необходимо выполнить ряд требований, среди которых: ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

Премьер Денис Шмыгаль осенью сообщал, что выполнение всех требований хотят завершить до конца 2022 года.

Известно, что прогресс Украины Европейская комиссия должна оценить уже весной этого года.

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