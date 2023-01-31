Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые реформы в Украине, которые "изменят социально-правовую и политическую реальность".
"Готовим новые реформы в Украине", - отметил он в своем традиционном вечернем видеообращении. По словам Зеленского, эти реформы во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальность, а также сделают их "более человечными, более прозрачными, эффективными".
"Но эти детали позже, по результатам соответствующих встреч", - сказал глава государства.
Реформы в Украине
Напомним, что 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.
Для переговоров относительно членства Украине необходимо выполнить ряд требований, среди которых: ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и тому подобное.
Премьер Денис Шмыгаль осенью сообщал, что выполнение всех требований хотят завершить до конца 2022 года.
Известно, что прогресс Украины Европейская комиссия должна оценить уже весной этого года.