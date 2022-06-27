По его словам, западные лидеры "сожгли мосты" в отношениях с РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей убежден, что Запад принял решение "ломать" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович напомнил, как лидеры "Большой семерки" высмеяли постановочное фото главы Кремля с конем, снятое в 2009 году.

"Путин - крайне самолюбивое существо. Западные лидеры в открытую его высмеяли, это значит, что они эмоционально включились в войну. Это не сухие и выверенные политические заявления, которые оставляют пространство для выбора, они его просто унизили. Второе - они сожгли мосты. Решение принято, отката не будет, иначе нет смысла его унижать. И это означает, что его будут добивать", - сказал он.

Также он отметил, что последние решения о введении санкций против РФ и о военной помощи Украине - очень болезненные для Российской Федерации.

"Обе стороны пошли на эскалацию, обе стороны уперлись. И самое главное, на что у меня надежда, что Запад понял, что им сказал сегодня наш президент. Он сказал, что сейчас не время для переговоров. Но эта эмоциональная вещь со снятыми пиджаками мне показала, я уверен, что будут ломать, физически ломать", - сказал он.

По словам Арестовича, Западу понадобилось 124 дня войны на понимание того, что с Российской Федерацией не получится договориться.

"Только поломать. И, судя по всему, готовы ломать", - отметил он.

Также советник главы Офиса президента считает, что Запад может включиться в войну, если Россия нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, что Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять, в том числе ядерные боеприпасы.

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