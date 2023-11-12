В Латвии боятся новых войн в Европе, если Украина потерпит поражение.

Запад предоставил Украине меньше оружия, чем должен был. Если Украина потерпит поражение, мир в Европе будет под угрозой. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Associated Press.

Он отметил, что Россия нацелилась на длительную войну в Украине, поэтому Запад тоже должен бороться за мир в Европе.

"Если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам. Нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", – подчеркнул Ринкевич.

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Президент Латвии отметил, что украинцы "очень храбро" воюют, поэтому Запад обязан откликнуться на призывы Киева о предоставлении большего количества оружия. При этом он признал, что "мы не предоставили столько [оружия], сколько должны были".

Западная поддержка Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ЕС не сможет выполнить обещание по поставкам миллиона боеприпасов Украине. Еще весной блок обязался поставить 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение года, но уже сейчас понятно, что цель оказалась недосягаемой.

Тем временем США предоставляют все меньшие пакеты оружия из-за тупика в Конгрессе. Деньги, которые были выделены на поддержку Украины, уже исчерпываются, а новую программу до сих пор не могут принять.

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