Киев хотел бы услышать во время визита Блинкена о четкой поддержке украинского членства в НАТО, а Вашингтон ждет украинских обещаний бороться с коррупцией.

На фронте войны с Россией и в правительственных залах в Киеве украинцы возлагают большие надежды на сегодняшний визит Госсекретаря США. В частности, они хотели бы услышать об увеличении военной помощи и решительной поддержке вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет Washington Post, замечая, что поездка Энтони Блинкена в Киев происходит на очень раннем этапе его работы во главе Госдепартамента и перед любыми визитами в Россию. Таким образом, он подает сигнал, что Украина - это высокий внешнеполитический приоритет для администрации президента Джо Байдена. Но какими будут результаты встречи Блинкена с президентом Владимиром Зеленским пока не известно.

Читайте такжеВ Польше Зеленскому рассказали, когда будет обсуждаться вступление Украины в НАТОВ понедельник в Лондоне Госсекретарь сказал, что использует визит в Украину, чтобы "продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины". А Зеленский дал четко понять, что он хочет более весомых действий.

"Украине нужен четкий сигнал относительно европейской и евроатлантической перспективы. Пора прекратить откладывание этих вопросов "на потом", на "когда-то", "через 10 лет"", - написал украинский президент в Twitter, напоминая о желании Украины присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

"Нам нужна большая поддержка, особый статус - членство в НАТО. Было бы хорошо, если бы мы были под защитой этого блока", - сказал украинский солдат на передовой войны с псевдонимом "Василий Адольфович".

Встревоженность военных высока на фоне усиления вражеских атак в этом году. После долгого периода напряженного затишья с начала 2021-го российские силы убили 34 украинских солдат. В среду вражеский артиллерийский снаряд упал возле больницы в городе Красногоровка, повредив отделение, в котором лечили пациентов с COVID-19. Вся больница была отрезана от электроэнергии.

Россия продолжает утверждать, что ее солдат якобы нет на Донбассе. Но в этом году она спровоцировала страх перед полномасштабным российским вторжением, стянув войска к границам Украины. В правительстве России настаивали, что это было сделано для проведения учений. В конце прошлого месяца Москва объявила об отводе своих войск. Однако Киев считает, что эти так называемые "учения" очень зловещие.

Читайте такжеРазведка США опубликовала доклад об угрозах со стороны России"Вооруженная агрессия РФ против Украины продолжается. Это нарушает международные стандарты безопасности. Весь мир должен остановить эту агрессию", - сказал украинский солдат по имени Сергей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина встревожена российскими намерениями отправить корабли Каспийского флота в Азовское море.

"Угроза в Азовском море сейчас беспрецедентно велика", - сказал Кулеба в понедельник.

Дипломатические усилия, нацеленные закончить войну в Украине, зашли в тупик. Зеленский призвал США попытаться восстановить их, присоединившись к переговорам в "Нормандском формате". Россия же точно будет против американского участия в процессе.

"Украина хочет не только получать политические сигналы поощрения, но и хочет, чтобы США заняли четкую и очень жесткую позицию относительно дальнейшей интеграции Украины в НАТО. Чтобы США действовали не только как адвокат Киева, но и настаивающая сторона", - сказал аналитик центра "Пента" Владимир Фесенко.

В свою очередь, США ожидают от Украины заверений в готовности бороться с коррупцией. Госдепартамент на прошлой неделе выразил большую обеспокоенность решением украинского правительства уволить главу "Нафтогаза".

Визит Блинкена в Украину: что известно

Вчера Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с первым официальным визитом. Встречи на самом высоком уровне, однако, состоятся сегодня, 6 мая.

СМИ сообщают, что первым с американским Госсекретарем пообщается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Разговор между ними запланирован на 9:30 утра. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене у Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины-жертв агрессии РФ.

Встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским начнется в 11:30. Ожидается, что она продлится около часа.

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Перевод: Лесь Дымань