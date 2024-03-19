Он отмечает, что Запад сегодня почему-то "продолжает думать, что со страной, которая растоптала международное право, надо играть по правилам, которые присущи для цивилизованных стран".

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что за выводом о том, что выборы президента России были нелегитимными, нужно сделать следующий шаг, сказав, что и "победитель" этих выборов так же нелегитимен.

"Если брать международное право, то если очень огрублять, для того, чтобы провести выборы, нужно соответствие двум критериям: первое - должна быть политическая конкуренция и второе - должна быть свобода прессы", - отметил Огрызко во время пресс-конференции о проведении Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.

Он добавил, что ни того, ни другого, по определению, в России сегодня "нет и быть, в принципе, не может".

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"Это означает, и об этом говорят наши западные партнеры, что... Смотрите: не были выборы честными, не были они прозрачными, не были они свободными. Поэтому они нелегитимны. Ну, браво. Давайте будем стоя аплодировать стоя и так далее. Но, логически рассуждая, за выводом о том, что выборы были нелегитимными, надо сделать следующий шаг: надо сказать, что и "победитель" этих выборов так же является нелегитимным", - подчеркнул экс-министр.

В итоге же, отметил Огрызко, есть общие заявления.

"Мы имеем... заявление Салливана о том, что "ну, да, они (выборы - УНИАН) были плохими, но, а что мы можем сделать, нам же надо все равно с этими людьми иметь какую-то связь", - добавил он.

В то же время, экс-министр отметил, что его порадовала новость из Германии, где министерство иностранных дел страны заявило, что "не будет ставить никаких определений перед фамилией Путина".

"Ну, вот Путин, да и Путин. А кто там такой Путин - кто как хочет, так и называет. Возможно, это просто пролог к чему-то более адекватному и нормальному. Но пока это", - сказал Огрызко.

На этом фоне, отметил руководитель Центра, он довольно скептичен относительно того, захочет ли Запад сейчас "очень резко и очень активно оппонировать тем, кто призывает не признавать Путина легитимным руководителем России".

"Я думаю, что и наша украинская сторона в этом плане была далеко не лучшей. Потому что, конечно, Верховная Рада выдала свое заявление: прекрасно, все правильно сказано. Только это надо было делать ровно полгода назад. Для того, чтобы украинские дипломаты, имея этот документ в руках, могли обойти не по одному разу всех, кого нужно было, в местных парламентах, в местных правительствах, в общественных организациях и так далее. И поговорить о том, что "давайте, ребята, думать о возможности именно такого варианта", - сказал Огрызко.

Впрочем, добавил он, этого сделано не было, поэтому сейчас "вдогонку оно получается немного не так эффективно". Кроме того, экс-министр отметил, что Запад сегодня почему-то "продолжает думать, что со страной, которая растоптала международное право, надо играть по правилам, которые присущи для цивилизованных стран".

"Что мы сейчас слышим из стран Европейского Союза? "Ой, вы знаете, а возможно, Россия подаст на нас в суд". Так, извините, не принимайте эти представления в суд. Потому что примите политическое решение, что страна-агрессор не может пользоваться нашими демократическими правилами. И вопрос снимается", - сказал Огрызко.

Так, добавил он, эти "выборы" еще раз подтвердили, что на Западе "продолжают думать о том, что "как бы чего не вышло".

"Где-то примерно такая формула, которая не позволяет им сделать решительный заключительный шаг, который бы сказал всем: "Да, мы сделали все от нас зависящее. Мы просили, мы звонили, мы ждали, мы думали, что вы придете в себя. Но этого не произошло. Поэтому извините, переходим к другим формам общения", - отметил руководитель Центра.

В свою очередь соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Юлия Тищенко, в частности отметила, что у этих выборов на ВОТ Украины было несколько особенностей, и фактически впервые на временно оккупированных территориях Украины состоялись выборы именно в таком формате.

"Ранее проходили выборы после попытки аннексии части Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей, но это был формат таких, а-ля местных выборов. По состоянию на сейчас мы видим выборы на ВОТ АР Крым и город Севастополь, то есть старо оккупированные, ново оккупированные территории... По данным российской ЦИК, если вы суммируете всех тех, кто голосовал, должен был проголосовать, количество так называемых "бюллетеней", - эта цифра составляет почти 6% от всех, так сказать, избирателей, заявленных в России. То есть это не один, не полтора. Это довольно значительная и мощная цифра, которая даже если бы выборы в России, условно говоря, такая антиутопия, проходили по определенным стандартам, даже сам факт голосования почти плюс-минус 6% избирателей - он бы повлиял... Это все равно были бы выборы, которые не являются легитимными, по сути. Потому что эти цифры - они бы даже влияли, помимо того, на этот общий ход волеизъявления", - пояснила она.

Среди прочего, Тищенко подчеркнула, что на этих "выборах" было беспрецедентное привлечение военных, и вообще "черная дыра" из-за отсутствия свободных наблюдателей.

Также политолог, соучредитель Нацплатформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян отметил, что результат этих "выборов" был искажен.

Выборы в России - последние новости

18 марта Центральная избирательная комиссия России заявила, что после псевдовыборов, которые проходили 15-17 марта, было обработано 100% протоколов. Выиграл президентские "выборы" Путин.

Диктатору "нарисовали" 87,28% голосов. Кроме того, в ЦИК утверждали, что явка на псевдовыборах была рекордной - 77,4%, а это самый высокий показатель за все время существования страны-агрессора.

Американский Институт изучения войны в своем отчете отметил, что такая "картинка", что так называемые "выборы в России", которые не воспринимают серьезно демократические государства, якобы показали "рекордную поддержку" Путина населением, была создана с конкретной целью.

По их мнению, Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры в президенты, чтобы создать информационные условия для затяжной войны в Украине.

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