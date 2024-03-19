Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что за выводом о том, что выборы президента России были нелегитимными, нужно сделать следующий шаг, сказав, что и "победитель" этих выборов так же нелегитимен.
"Если брать международное право, то если очень огрублять, для того, чтобы провести выборы, нужно соответствие двум критериям: первое - должна быть политическая конкуренция и второе - должна быть свобода прессы", - отметил Огрызко во время пресс-конференции о проведении Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.
Он добавил, что ни того, ни другого, по определению, в России сегодня "нет и быть, в принципе, не может".
"Это означает, и об этом говорят наши западные партнеры, что... Смотрите: не были выборы честными, не были они прозрачными, не были они свободными. Поэтому они нелегитимны. Ну, браво. Давайте будем стоя аплодировать стоя и так далее. Но, логически рассуждая, за выводом о том, что выборы были нелегитимными, надо сделать следующий шаг: надо сказать, что и "победитель" этих выборов так же является нелегитимным", - подчеркнул экс-министр.
В итоге же, отметил Огрызко, есть общие заявления.
"Мы имеем... заявление Салливана о том, что "ну, да, они (выборы - УНИАН) были плохими, но, а что мы можем сделать, нам же надо все равно с этими людьми иметь какую-то связь", - добавил он.
В то же время, экс-министр отметил, что его порадовала новость из Германии, где министерство иностранных дел страны заявило, что "не будет ставить никаких определений перед фамилией Путина".
"Ну, вот Путин, да и Путин. А кто там такой Путин - кто как хочет, так и называет. Возможно, это просто пролог к чему-то более адекватному и нормальному. Но пока это", - сказал Огрызко.
На этом фоне, отметил руководитель Центра, он довольно скептичен относительно того, захочет ли Запад сейчас "очень резко и очень активно оппонировать тем, кто призывает не признавать Путина легитимным руководителем России".
"Я думаю, что и наша украинская сторона в этом плане была далеко не лучшей. Потому что, конечно, Верховная Рада выдала свое заявление: прекрасно, все правильно сказано. Только это надо было делать ровно полгода назад. Для того, чтобы украинские дипломаты, имея этот документ в руках, могли обойти не по одному разу всех, кого нужно было, в местных парламентах, в местных правительствах, в общественных организациях и так далее. И поговорить о том, что "давайте, ребята, думать о возможности именно такого варианта", - сказал Огрызко.
Впрочем, добавил он, этого сделано не было, поэтому сейчас "вдогонку оно получается немного не так эффективно". Кроме того, экс-министр отметил, что Запад сегодня почему-то "продолжает думать, что со страной, которая растоптала международное право, надо играть по правилам, которые присущи для цивилизованных стран".
"Что мы сейчас слышим из стран Европейского Союза? "Ой, вы знаете, а возможно, Россия подаст на нас в суд". Так, извините, не принимайте эти представления в суд. Потому что примите политическое решение, что страна-агрессор не может пользоваться нашими демократическими правилами. И вопрос снимается", - сказал Огрызко.
Так, добавил он, эти "выборы" еще раз подтвердили, что на Западе "продолжают думать о том, что "как бы чего не вышло".
"Где-то примерно такая формула, которая не позволяет им сделать решительный заключительный шаг, который бы сказал всем: "Да, мы сделали все от нас зависящее. Мы просили, мы звонили, мы ждали, мы думали, что вы придете в себя. Но этого не произошло. Поэтому извините, переходим к другим формам общения", - отметил руководитель Центра.
В свою очередь соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Юлия Тищенко, в частности отметила, что у этих выборов на ВОТ Украины было несколько особенностей, и фактически впервые на временно оккупированных территориях Украины состоялись выборы именно в таком формате.
"Ранее проходили выборы после попытки аннексии части Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей, но это был формат таких, а-ля местных выборов. По состоянию на сейчас мы видим выборы на ВОТ АР Крым и город Севастополь, то есть старо оккупированные, ново оккупированные территории... По данным российской ЦИК, если вы суммируете всех тех, кто голосовал, должен был проголосовать, количество так называемых "бюллетеней", - эта цифра составляет почти 6% от всех, так сказать, избирателей, заявленных в России. То есть это не один, не полтора. Это довольно значительная и мощная цифра, которая даже если бы выборы в России, условно говоря, такая антиутопия, проходили по определенным стандартам, даже сам факт голосования почти плюс-минус 6% избирателей - он бы повлиял... Это все равно были бы выборы, которые не являются легитимными, по сути. Потому что эти цифры - они бы даже влияли, помимо того, на этот общий ход волеизъявления", - пояснила она.
Среди прочего, Тищенко подчеркнула, что на этих "выборах" было беспрецедентное привлечение военных, и вообще "черная дыра" из-за отсутствия свободных наблюдателей.
Также политолог, соучредитель Нацплатформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян отметил, что результат этих "выборов" был искажен.
Выборы в России - последние новости
18 марта Центральная избирательная комиссия России заявила, что после псевдовыборов, которые проходили 15-17 марта, было обработано 100% протоколов. Выиграл президентские "выборы" Путин.
Диктатору "нарисовали" 87,28% голосов. Кроме того, в ЦИК утверждали, что явка на псевдовыборах была рекордной - 77,4%, а это самый высокий показатель за все время существования страны-агрессора.
Американский Институт изучения войны в своем отчете отметил, что такая "картинка", что так называемые "выборы в России", которые не воспринимают серьезно демократические государства, якобы показали "рекордную поддержку" Путина населением, была создана с конкретной целью.
По их мнению, Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры в президенты, чтобы создать информационные условия для затяжной войны в Украине.