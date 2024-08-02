'Выборы будут жесткими': Подоляк ответил, чего ждать от нового президента США

Практически все пассионарные представители американской политической элиты, независимо от лагеря, четко понимают три фундаментальные вещи относительно этой войны, отметил он.

Выборы президента в США будут "достаточно жесткими". Кампания выглядит технологичнее, чем это было еще месяц назад. Кандидаты абсолютно разные, что является проявлением демократии, заявил в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что ожидать от того или иного кандидата, который победит? Я бы спокойно относился к любому кандидату, который станет "хозяином" Белого дома. Потому что либо США остаются лидером, либо они проиграют глобальное лидерство России, если они откажутся от поддержки Украины. Более того, эта поддержка сегодня не является такой уж ценной, как казалось. Все же 60 миллиардов (а мы говорим о конкретных пакетах помощи от США), при том что милитаристский бюджет самих Штатов чуть больше 900 миллиардов долларов, - несопоставимы с ценой глобального лидерства", - отметил Подоляк.

Он добавил, что Россия полностью отказалась от любых правил, в частности ведения войны. На Саммите мира Украина предлагала обсуждение правил войны. Например, что энергетические объекты должны быть вне ударов, как и удары по гражданскому населению и по критической инфраструктуре. Если оставить Россию в таком виде, как сегодня, "то это, безусловно, будет создавать огромную нагрузку на системы безопасности США".

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Подоляк отметил, что тезисы о "положительно-радикальном" настрое кандидата Камалы Харрис надо осторожно.

"Это достаточно жесткая кампания, поэтому, чтобы не было такого, что мы поддерживаем того или иного кандидата... Мы с вами крайне заинтересованы в абсолютно равной поддержке Украины со стороны Республиканской и Демократической партии, это очень важно", - добавил он.

Подоляк отметил, что практически все пассионарные представители американской политической элиты, независимо от лагеря, четко понимают три вещи относительно этой войны:

Во-первых, что Россия не является адекватной страной. Да, это не означает, что они готовы принять максимально жесткие, радикальные решения здесь и сейчас. Войны такого масштаба точно не прогнозировались, тем более на Европейском континенте. Поэтому элиты были сконцентрированы на сотрудничестве, на бизнесе, в частности коррумпированном, потому что Россия только через коррумпированный бизнес и работает.

Во-вторых, с российской политической элитой невозможно договориться, потому что они не считают необходимым придерживаться юридических или фактических договоренностей.

В-третьих, очевидна поддержка Украины с учетом того, насколько выросла ее субъектность. Эту субъектность доказала сама же Украина на поле боя.

"Так чего сегодня ожидать? Не хочу обижать другие страны, но сегодня Украина едва ли не единственная страна, которая умеет защищать и территорию, и свои правила жизни, и свои ценности в такой масштабной войне. Это подсознательно все воспринимают как проявление огромного потенциала украинской нации", - подытожил Подоляк.

Выборы в США 2024 - последние новости

Камала Харрис за неделю заметно нарастила рейтинги. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу ABC News.

Так, еще неделю назад рейтинг доверия к Харрис составлял лишь 35%, тогда как 46% американцев выражали ей недоверие. Новый опрос показал драматическое изменение уровня одобрения: 43% американцев доверяют ей, 42% - не доверяют.

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