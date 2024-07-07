По словам Егора Чернева, этого не произойдет и если эта администрация останется еще на 4 года.

При этой администрации США Украина не станет членом НАТО. Такое мнение в интервью Укринформу высказал глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его прогнозам, если эта администрация останется на следующие четыре года, "видимо такая же судьба Украины будет и следующие четыре года".

"Но опять же, это не означает, что мы не должны делать все необходимое для себя. ... Что мы можем сейчас в этот период делать, это, как я уже сказал, максимально де-факто углубляться в НАТО через различные программы", - подчеркнул дипломат. Видео дня

Он также подчеркнул необходимость формализовать Рамштайн и перенести его на платформу НАТО.

"Чтобы это было обязательным, а не добровольным, и координировалось именно штаб-квартирой НАТО для того, чтобы не было зависимости от политических настроений и политических изменений в странах-членах Альянса. И третье - это максимальная помощь по вооружению, по ПВО и всем другим необходимым нам вещам", - резюмировал Чернев.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, когда Украину примут в НАТО. По его словам, Украина станет членом Альянса в течение следующих 10 лет.

Также Столтенберг выразил уверенность, что чем сильнее будет поддержка Украины, тем быстрее закончится эта война.

В свою очередь глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко заявила, что Украина стремится получить "необратимое" предложение о членстве в НАТО, при этом Киев не стремится к немедленному вступлению в НАТО, но в ожидании приглашения хочет получить дополнительные обязательства по противовоздушной обороне и безопасности от стран по обе стороны Атлантики.

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