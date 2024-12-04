В МИД заявили, что Украина не примет никаких заменителей полноправного членства в НАТО: "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО. Приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции Украины".

Если это заявление перевести с дипломатического языка, то оно выглядит так: все ваши мосты, подмостки, приоткрытые двери - это ерунда, которая на практике ничего не стоит. Речь идет о том, что от невыполнения Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины в связи с обретением ею неядерного статуса, заключенного 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США (а позже к нему присоединились Франция и Китай), страдает авторитет тех стран, которые его подписывали. Это они "подставились", когда обещали Украине гарантии, но не выполнили своих обязательств.

Мы привыкаем жить в западном мире, построенном на торгах, отстаивании своих интересов. Что хочет сейчас президент Украины Владимир Зеленский? Приглашение в НАТО. Потому что это будет демонстрация определенности в отношении Украины. Мы понимаем, что членство Украины в НАТО без контроля за всеми территориями - невозможно. А вот приглашение можно и сейчас сделать. Для Украины это бы означало, что она не является буферной территорией, "серой зоной". Что она - часть Запада. Это бы свидетельствовало о необратимости процессов.

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Если же такого приглашения нет, то Украине нужно больше гарантий, чем если бы она имела в составе НАТО. Например, ядерных. Или иностранный контингент на территории Украины - из США, Франции, Британии. Или - заваливаете нас оружием, в частности, самыми современными системами перехвата ракет, истребителями F-35 и ракетами "Томагавк"

То есть, стоит понимать: нам нужны не подписанные бумажки, нам нужно оружие.

Ведь, если нет оружия и нет желания придерживаться договоренностей в рамках НАТО, то все это вообще ничего не стоит. К примеру, можно предположить не очень оптимистичные сценарии относительно действий НАТО в случае, если нужно будет спасать страны Балтии...

Насколько реально для Украины получить желаемое? Необходимо помнить, что республиканцы благосклонны к тем, кто сам работает. Поэтому, чем больше мы будем демонстрировать свою состоятельность, тем больше в нас будут инвестировать денег. Мир любит борзых, сильных и тех, кто может решать вопросы.

В целом, по рассказам людей, которые недавно посещали США, республиканцы благосклоннее относятся к истории с Будапештским меморандумом, чем демократы, ведь считают, что Украина в рамках этих договоренностей выполнила свои обязательства. Другие же стороны не выполнили своих обещаний. Поэтому недавняя дискуссия о возвращении Украине ядерного статуса не является случайной. Позиция республиканцев здесь следующая: если мы не выполнили своих обязательств перед Украиной, то мы должны вернуть ситуацию в то состояние, которое было, то есть вернуть ядерный статус. И это вызвало бешеную истерику в России.

Кроме того, Трамп готов вооружать Украину. Но за счет европейцев, требуя от них финансирования и войны, и украинской армии в будущем. Думаю, что США рассматривают украинскую армию как часть безопасности Европы, которую она и будет финансировать, закупая американское оружие для Украины.

И также надо понимать, что Трамп будет "мочить" Россию, Китай и Иран не потому, что он любит Украину, а потому, что это в интересах США.

Ирану перепадет за Израиль, Россия не нужна Трампу как производитель нефти, по Китаю уже в ближайшее время сможем наблюдать интересные события с использованием отчета Конгресса США по истории с коронавирусом SARS-CoV-2, который "сбежал" из китайской лаборатории.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы