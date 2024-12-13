Ермак: Зеленский хочет поговорить с Байденом о вступлении Украины в НАТО

Глава ОП отметил, что Байден еще имеет юридические возможности сделать этот шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет еще раз поговорить с президентом США Джо Байденом относительно членства Украины в НАТО.

Об этом в интервью Суспільному заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, Украина уже много раз удивляла мир, в частности неожиданными операциями на фронте, поэтому разговор о членстве в НАТО состоится.

"Для президента и его команды важно делать все и даже больше для того, чтобы достичь результата. Безусловно, президент хочет еще раз поговорить с президентом Байденом, чтобы еще раз донести, что у него есть такая возможность, пока он еще на посту и имеет юридические возможности, действительно сделать важный, исторический шаг, и закрыть все эти более 20 лет, когда нам что-то обещают. Каждый год нам что-то обещают, меняют формулировки, но нет главного - взять и пригласить Украину в НАТО", - сказал Ермак.

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Глава ОП добавил, что Украина заслуживает быть членом НАТО годами борьбы против российских оккупантов, в частности тремя годами полномасштабного вторжения.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока нет смысла говорить с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом о приглашении Украины в НАТО, пока он еще не в Белом доме.

В то же время Зеленский отметил, что такие гарантии безопасности, как приглашение Украины в НАТО нужны уже сейчас.

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