По словам Дмитрия Пескова, препятствием для встречи Путина с Зеленским якобы является позиция Киева по "Минску-2"

В Кремле заявляют, что препятствием в организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским является нежелание официального Киева выполнять минские соглашения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает "ТАСС".

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - сказал Песков.

По его словам, "тупик этот связан исключительно с позицией Украины".

"Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", - добавил Песков.

Читайте также Зеленский рассказал, во что Россия превратила оккупированный Крым Встреча Зеленского и Путина

В апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

Путин же в ответ посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение главы Кремля провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.

Пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле приветствуют желание Зеленского провести переговоры с российским коллегой, но исключают обсуждение вопроса Донбасса.

Также он говорил, что два президента встретятся, "когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать".

В свою очередь, Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи, заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".

Автор: Тамара Отовская