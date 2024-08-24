Президент Украины убежден, что чем больше будет такого взаимодействия, тем быстрее в Кремле осознают безнадежность террористических тактик.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает соседние государства наращивать взаимодействие для сбивания российских ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Мы говорили о защите нашего неба от российских ударов. Очень важно, чтобы государства нашего региона одинаково воспринимали российскую террористическую угрозу и наращивали взаимодействие для сбивания российских ракет и дронов. Чем больше будет такого взаимодействия, тем быстрее в Москве осознают безнадежность их террористических тактик", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что в Украине постоянно наращиваются все возможности оборонно-промышленного комплекса.

Он напомнил, что сегодня впервые состоялось применение нового украинского дальнобойного оружия - ракеты-дрона "Паляница".

"Мы готовим еще определенные мощные решения. Требуем не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах. Каждый из наших друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия, реально может приблизить нашу общую победу", - убежден Зеленский.

Также президент сказал, что Украина нуждается в наращивании взаимодействия с партнерами для того, чтобы производить вместе больше необходимого оружия в Украине.

"Каждое такое решение по финансированию производства в Украине, по развитию производств, будет добавлять необходимой силы всем нам и делать неотвратимым справедливый мир для Украины и Европы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что новые вооруженные решения Украины, в том числе и ракета-дрон "Паляница" - это реальный способ действовать для Украины, пока некоторые из партнеров тормозят с необходимыми решениями.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда сказал, что в государствах НАТО продолжается дискуссия о возможности сбивания в небе над Украиной российских ракет, которые летят в сторону стран Альянса. "Уничтожение ракет в таком контексте, что боевые средства, которые бы это выполняли, находились бы на территории НАТО или в воздушном пространстве государств НАТО", - сказал Дуда.

Он уточнил, что эта дискуссия идет с зимы прошлого года. "Надеюсь, что членов НАТО удастся убедить", - сказал Дуда.

Украина и НАТО

Украина намерена согласовать с НАТО создание коалиции из числа соседних стран для сбивания российских ракет в украинском небе.

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